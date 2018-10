Mainz (ots) -Mittwoch, 17. Oktober 2018, ab 20.15 UhrErstausstrahlungen2018 wird laut Prognosen das Jahr mit dem bisher höchstenEnergieverbrauch aller Zeiten werden - und er wird Schätzungenzufolge weiter drastisch steigen. Gleichzeitig gehen die Reserven anfossilen Energieträgern - Öl, Gas, Kohle - langsam zur Neige. Dererste Teil von "Strom des Lebens" von Natalie Derbort fragt amMittwoch, 17. Oktober 2018, 20.15 Uhr, welche Technologien überhauptvorhanden sind, die den wachsenden Hunger nach Strom abdeckenkönnten. Der zweite Teil (21.05 Uhr) von Andrea Hauner untersucht,inwieweit der Alltag vom Umstieg auf erneuerbare Energien betroffensein wird.Nahe der marokkanischen Wüstenstadt Ouarzazate entsteht derzeitdas größte und leistungsfähigste Solarkraftwerk der Welt. DasSolarkraftwerk Noor soll bis 2020 fertiggestellt sein, in seinerEndausbaustufe soll Noor insgesamt 1,3 Millionen Haushalte mit Stromversorgen. Eine weitere Alternative ist die Windkraft. Doch wie stehtes um die Kosten-Nutzen-Rechnung der Windenergie?Wie schnell man den Umstieg von fossilen auf erneuerbareEnergieträger vorantreiben kann, zeigt das Beispiel China. China istzwar durch das enorme Wirtschaftswachstum in den letzten Jahrzehntenzum weltweit größten Energiefresser geworden. Doch das Land istgleichzeitig auch der größte Energieproduzent der Welt: Fast 20Prozent des immer weiter steigenden Energiebedarfs werdenmittlerweile mit erneuerbaren Techniken gedeckt, und bereits heutekommt ein Großteil der weltweit eingesetzten Solarzellen aus China.Ein Schlüssel zur Vermeidung einer Stromkrise könnteDezentralisierung sein: durch Kundenanlagen, sogenannte Microgrids.Ein beschauliches Städtchen im schwäbischen Allgäu zeigt, wie esmöglich ist, acht Mal so viel Strom zu produzieren, wie man selbstbenötigt.Der Umstieg auf erneuerbare Energien wird nicht ohne Konsequenzenbleiben und den Alltag aller Menschen betreffen. Vor allem dieMobilität wird davon betroffen sein - sie ist einer der weltweitgrößten Treiber des Energieverbrauchs. Der Transport von Personen undGütern auf Straße, Schiene und in der Luft ist für rund 34 Prozentdes anfallenden Energieverbrauchs verantwortlich. Die Wissenschaftarbeitet mit Hochdruck an der Elektrifizierung der Mobilität und ananderen alternativen Antriebsstoffen. Ein weiterer gigantischerStromfresser ist die Digitalisierung. Experten rechnen mit einemdurch Internetnutzung, Streaming-Dienste und Cloud-Computingverursachten Mehrverbrauch von rund 40 Prozent bis 2030. Ohne Energieeinzusparen, wird es nicht gehen - das gilt auch für das Wohnen inZukunft. Das erste energieautarke Mehrfamilienhaus der Welt steht inder Schweiz und zeigt, wie man sich in Sachen Energieverbrauchunabhängig machen kann. Die Zukunft werden vernetzte Häuser sein, dieihren Strom untereinander austauschen.Weitere Informationen: https://ly.zdf.de/ySt/Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/stromdeslebens3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell