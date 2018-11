Zweite ZDF-Dokumentation mit Alexander Gerst über den Mond (FOTO)

Mainz (ots) -Alexander Gerst ist im Juni 2018 als erster deutscher Kommandantzur Internationalen Raumstation ISS geflogen. Für drei "TerraX"-Dokumentationen begleitete ihn ein ZDF-Filmteam bei seinenVorbereitungen. Nach der Ausstrahlung des ersten Films zum Auftaktseiner Mission folgt am Sonntag, 11. November 2018, 19.30 Uhr, derzweite Teil: "Der Mond - unser magischer Trabant"."Es muss faszinierend sein, auf der Mondoberfläche zu stehen, nachoben zu schauen und an einem schwarzen Himmel mit gleißender Sonnedie Erde zu sehen; eine blaue Scheibe, auf der vage Wolken undKontinente zu sehen sind", sagt Alexander Gerst, der den Mond zurzeitvon der ISS aus bestaunen kann. Auf der Internationalen Raumstationstehen bei Gersts Mission "Horizons" auch Forschungen für dennächsten Aufbruch zum Erdtrabanten auf dem Programm.Fast 50 Jahre nach der ersten Mondlandung laufen dieVorbereitungen für die nächste große Entdeckungsreise zum Mond.Bereits jetzt trainieren ESA-Astronauten, unter ihnen auch derDeutsche Matthias Maurer, in der Kraterlandschaft der VulkaninselLanzarote, wie sie die Herausforderungen der lebensfeindlichenUmgebung meistern können.Mit der Errichtung einer dauerhaften Forschungsstation auf demMond wird ein Menschheitstraum in Erfüllung gehen. Bereits dieMenschen der Steinzeit und der Bronzezeit verehrten das mystischeHimmelsobjekt und orientierten sich an ihm. Der Takt desMondkalenders oder der Wechsel von Ebbe und Flut bestimmen denRhythmus des menschlichen Alltags seit jeher.Die Dokumentation ist ab Samstag, 10. November 2018, 19.30 Uhr, inder ZDFmediathek unter terra-x.zdf.de abrufbar. Zum Film gibt es auchein Webvideo, das am Samstag, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek und amSonntag, 11. November 2018, 12.00 Uhr, auf dem YouTube-Kanal "Terra XNatur & Geschichte" https://bit.ly/2AK1f01 veröffentlicht wird.Weitere Dokus und Webvideos mit Alexander Gerst sind ebenfalls in derZDFmediathek und unter https://bit.ly/2Gwdzok abrufbar. Alle Filmesind zum Embedding freigegeben.Virtuelle Reise zu Mond und MarsBegleitend zur "Terra X"-Dokumentation können die Zuschauer unterterra-x.zdf.de oder vr.zdf.de mit einer VR-Brille selbst in die Rolleeines Astronauten schlüpfen. Sie reisen damit zur Apollo-Landestelleund an den Südpol des Mondes zu seinen tiefen Kratern, und sieerleben den Erdaufgang, wie Alexander Gerst ihn sieht. Anschließendführt die Reise zu den spektakulären Landschaften des Mars: zumgrößten Grabenbruch des Sonnensystems, den Valles Marineris und aufden Olympus Mons, um von dort in eine drei Kilometer tiefe Schluchtzu schauen, die Caldera. In der VR-Brille können durch Kopfbewegungendie Bildausschnitte selbst bestimmt werden. User können den Film aberauch am Desktop mit der Maus steuern.Pressemappe: https://ly.zdf.de/VtqF/Alle Inhalte bei YouTube: https://bit.ly/2Gfv350. Die Videos aufdem YouTube-Kanal von "Terra X" https://bit.ly/2AK1f01 mit AlexanderGerst sind zum Einbetten für alle Interessierten freigegeben.https://terra-x.zdf.dehttps://www.instagram.com/terraX/http://facebook.com/ZDFterraXAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terraxPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell