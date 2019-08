Der Zweite Weltkrieg komplett: ZDFinfo mit 17 Dokus anlässlich des Kriegsbeginns vor 80 Jahren (FOTO)

Mainz (ots) -Am 1. September 2019 jährt sich der Beginn des Zweiten Weltkriegszum 80. Mal. Eine Woche vor dem Jahrestag sendet ZDFinfo am Sonntag,25. August 2019, von 10.30 bis 23.15 Uhr, im Block die fünfteiligeReihe "Countdown zum Zweiten Weltkrieg" sowie die zwölfteilige Reihe"Der Zweite Weltkrieg". Die Folgen 9 bis 12 von "Der ZweiteWeltkrieg" sind dabei von 20.15 Uhr an in Erstausstrahlung zu sehen.Die erste dieser vier neuen Folgen mit dem Titel "Übermacht" setztam Morgen des 6. Juni 1944 ein, als die größte Armada der Geschichtevor der französischen Küste auftauchte und der D-Day begann. DieLandung der Alliierten läutete die Befreiung Europas ein. Ab 21.00Uhr zeigt die Folge "Verbrannte Erde", wie Mitte 1944 der Krieg aufall seinen Schauplätzen apokalyptische Ausmaße annahm. So stürztensich im Pazifik japanische Piloten bei verzweifeltenKamikaze-Angriffen in den Tod, und an der Ostfront hinterließ dieWehrmacht auf ihrem Rückzug verwüstete Landstriche. Ab 21.45 Uhrrückt das "Schlachtfeld Deutschland" in den Blick: Im März 1945 warendie Alliierten im Osten und Westen weit vorgedrungen. Die NS-Diktaturschickte ihr letztes Aufgebot in den aussichtslosen Kampf:Jugendliche und alte Männer. Als Hitler seinem Leben am 30. April1945 ein Ende setzte, hinterließ er einen Kontinent im Chaos, wie dieSchlussfolge "Apokalypse" ab 22.30 Uhr zeigt: Eine Woche späterkapitulierte die Wehrmacht. Während der Krieg in Europa zu Ende ging,tobte er auf dem Kriegsschauplatz im Pazifik mit voller Härte weiter- bis der Einsatz einer neuen Waffe alles veränderte.Beide Doku-Reihen, "Countdown zum Zweiten Weltkrieg" und "DerZweite Weltkrieg", hat Michael Kloft, Spiegel TV, realisiert. ZDFinfozeigte die ersten zwei Folgen von "Countdown zum Zweiten Weltkrieg"erstmals im Dezember 2018 und die ersten vier Folgen von "Der ZweiteWeltkrieg" erstmals im Januar 2019. Im Laufe des Jubiläumsjahres 2019mit zahlreichen markanten Anlässen, in die Geschichtezurückzublicken, folgte die Erstausstrahlung der weiteren Folgen imzweiten und dritten Quartal. Am Sonntag, 25. August 2019, bietetZDFinfo nun erstmals die Gesamtschau beider Reihen:Die Folgen am Sonntag, 25. August 2019, ab 10.30 Uhr, imÜberblick:10.30 Uhr: Countdown zum Zweiten Weltkrieg: Täuschung - September bisDezember 193711.15 Uhr: Countdown zum Zweiten Weltkrieg: Erpressung - Januar bisApril 193812.00 Uhr: Countdown zum Zweiten Weltkrieg: Verrat - Mai bisSeptember 1938"12.45 Uhr: Countdown zum Zweiten Weltkrieg: Aggression - Oktober 1938bis März 193913.30 Uhr: Countdown zum Zweiten Weltkrieg: Höllenfahrt - April bisAugust 193914.15 Uhr: Der Zweite Weltkrieg: Der Überfall15.00 Uhr: Der Zweite Weltkrieg: Angriff auf Europa15.45 Uhr: Der Zweite Weltkrieg: Neue Allianzen16.30 Uhr: Der Zweite Weltkrieg: Die Welt am Abgrund17.15 Uhr: Der Zweite Weltkrieg: Vernichtungskrieg18.00 Uhr: Der Zweite Weltkrieg: An allen Fronten18.45 Uhr: Der Zweite Weltkrieg: Totaler Krieg19.30 Uhr: Der Zweite Weltkrieg: Der Weg in den Untergang20.15 Uhr: Der Zweite Weltkrieg: Übermacht21.00 Uhr: Der Zweite Weltkrieg: Verbrannte Erde21.45 Uhr: Der Zweite Weltkrieg: Schlachtfeld Deutschland22.30 Uhr: Der Zweite Weltkrieg: ApokalypseAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/derzweiteweltkriegPressemappe:https://presseportal.zdf.de/pm/geschichts-dokus-in-zdfinfo/https://zdfinfo.dehttps://twitter.com/ZDFinfohttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell