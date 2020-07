Zweite Welle durch Reisewelle? / Deutsche Corona-Test-Hersteller reagieren mit erhöhten Kapazitäten (FOTO)

Rüsselsheim, Dietzenbach (ots) - Kommt nach der Reisewelle eine neue Infektionswelle mit SARS-CoV-2? Eine zweite Welle könnte sich - so Befürchtungen - vor allem bei leichtsinnigem Verhalten in der soeben begonnenen Reisezeit aufbauen. Wichtig ist, auf diese mögliche Situation mit ausreichenden Corona-Test-Kapazitäten vorbereitet zu sein, um das Infektionsgeschehen bei Bedarf schnellstmöglich in den Griff zu bekommen.Die Schwesterunternehmen und deutschen Mittelständler VIROTECH Diagnostics mit Sitz in Rüsselsheim am Main und NovaTec Immundiagnostica mit Sitz in Dietzenbach können monatlich fünf Millionen PCR-Tests für den Mund-Nasen-Abstrich (Nachweis einer Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus) und zehn Millionen ELISA-Tests für die Blutuntersuchung auf Antikörper gegen SARS-CoV-2 (Dokumentation einer bestehenden oder durchgemachten Erkrankung) zur Verfügung stellen."Die frühzeitige Identifikation von Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert sind, ist zentrale Voraussetzung für die Eindämmung von Infektionsherden," so Frau Dr. Adelheid Bursen, Vice President Product Development & Quality. "Wohingegen in der Frühphase der Infektion der direkte Nachweis des Erregers mittels PCR das Mittel der Wahl ist, ermöglicht eine Testung auf Antikörper wie mit unseren ELISA-Tests die Identifikation von Patienten in einer Spätphase der Infektion oder der Nachweis einer bereits überstandenen Erkrankung. Dies ist ein wichtiger Baustein zur Nachverfolgung von Infektionsketten und zur Ermittlung der Durchseuchungsrate der Bevölkerung zur Abschätzung bereits bestehender Immunitäten."Frühzeitige SARS-CoV-2-Identifikation mittels PCR-TestDie Polymerase-Ketten-Reaktion (PCR) ist das Standard-Testverfahren, das in Deutschland für den Nachweis einer akuten Infektion verwendet wird. Der PCR-Test von NovaTec Immundiagnostica dokumentiert die Besiedelung mit dem SARS-CoV-2-Virus mit nahezu 100-prozentiger Sensitivität und Spezifität. Die Sensitivität gibt an, wie viele Kranke richtig erkannt werden. Die Spezifität sagt aus, wie viele Gesunde richtigerweise ein negatives Testergebnis haben. Der PCR-Test von NovaTec Immundiagnostica kann gleichzeitig zwei RNA-Sequenzen des SARS-CoV-2-Virus nachweisen und kreuzreagiert nicht auf andere gängige Coronaviren.Hintergrund: Warum Blutuntersuchungen nach einer Corona-Infektion wichtig sindIm Blut befindliche Antikörper können auf eine durchgemachte Corona-Infektion hindeuten. Antikörpertests tragen dazu bei, die Ausbreitung der Infektion zu beurteilen und Personen zu identifizieren, die bereits eine COVID-19-Erkrankung durchgemacht haben. Die so erhobenen Daten können in Studien aufbereitet werden, um damit die Durchseuchungsrate der Bevölkerung festzustellen.Hier spielen die ELISA-Tests (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) von VIROTECH eine wesentliche Rolle. Mit ihrer Hilfe werden Antikörper im Blut identifiziert. Anders als die meisten anderen Tests ermöglichen die ELISA-Tests von VIROTECH den separaten Nachweis von IgG-, IgM- und IgA-Antikörpern sowie eine variable Auswertung des IgG. Dadurch wird ein weitreichender Einsatz des Tests bei unterschiedlicher Prävalenz, d. h. unterschiedlicher Krankheitshäufung (z.B. Pandemie oder nicht-Pandemie Situation) möglich.Nach Ansicht des Robert Koch-Instituts (RKI) steht Deutschland nach wie vor am Anfang eines Marathons zur Überwindung der Corona-Krise. Erst wenn die sogenannte Durchseuchung der Bevölkerung bei 60 bis 70 Prozent liege, könne die Pandemie unter Kontrolle gebracht werden.**Quelle: https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-rki-103.htmlÜber die VIROTECH Diagnostics GmbH und die NovaTec Immundiagnostica GmbHDie Schwesterunternehmen VIROTECH Diagnostics GmbH, NovaTec Immundiagnostica GmbH und Gold Standard Diagnostics Inc. bilden zusammen die Gold Standard Diagnostics Gruppe (GSD). GSD ist eine Gruppe hochqualifizierter und auf dem Markt etablierter Hersteller innovativer Lösungen in der Infektionsdiagnostik, Immunologie und Automation. VIROTECH und NovaTec Immundiagnostica sind wachsende mittelständische Unternehmen (sogenannte "Hidden Champions"). Seit April 2020 stieg die Anzahl neu geschaffener Arbeitsplätze um nahezu 30 %. VIROTECH entwickelt, produziert und verkauft in Deutschland. NovaTec Immundiagnostica entwickelt und produziert in Deutschland und verkauft hauptsächlich auf internationaler Ebene. Gemeinsame Markterfahrung, engagierte Mitarbeiter und ausgezeichnete wissenschaftliche Expertise innerhalb der Gruppe führten zu einer schnellen Entwicklung unterschiedlicher Corona-Tests, die bundesweit Gesundheitsbehörden in ihrem Kampf gegen COVID-19 unterstützen können.http://www.virotechdiagnostics.com/https://www.novatec-id.com/