Mainz (ots) -"Folge deinem Herzen!" ist ein Mantra, das jede Hollywood-Romanzepredigt. Doch in der zweiten Staffel von "DRUCK" wird dieselbstbewusste Mia unsicher: Ist das Herz in Wirklichkeit nicht nurein manipulierbares, unzuverlässiges Organ, das dich in die Scheißereitet? Ab Montag, 17. Dezember 2018, starten die ersten Clips zurzweiten Staffel auf funk.net und YouTube. ZDFneo strahlt die Serie abFreitag, 21. Dezember 2018, 23.50 Uhr, aus. Bereits zuvor werden dortab Donnerstag, 13. Dezember 2018, 23.00 Uhr, alle Folgen der erstenStaffel wiederholt.In der zweiten Staffel geht die Geschichte um die Mädels-Crew vonHanna, Mia, Kiki, Sam und Amira weiter. Dieses Mal dreht sich allesum die Gefühlswelt der klugen Mia Winter. Sie ist eine selbstbewussteund feministische junge Frau, die in der harten Realität desOberstufenalltags für Unabhängigkeit kämpft und sich nichts vonMännern gefallen lässt - wäre da nicht Alexander, der dafür sorgt,dass Mia ihren inneren Kompass immer mehr verliert."DRUCK" wird nicht nur über die einzelnen Folgen auf funk.net,ZDFneo und YouTube fortgeschrieben, sondern auch auf den sozialenPlattformen Instagram und WhatsApp. Head-Autor der horizontalerzählten Serie ist Alexander Lindh. Regie führten Pola Beck und JanoBen Chaabane. Die jungen Schauspieler sind noch weitestgehendunbekannte Nachwuchstalente.Ansprechpartner:funk-Presse-Team, Telefon: 0170 - 9177990, presse@funk.net;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/druckPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/druck-1"DRUCK" bei YouTubehttps://www.instagram.com/ha.nnananananahttps://www.instagram.com/amira.da.queenhttps://www.instagram.com/sampagnerhttps://www.instagram.com/kikirekiiihttps://www.instagram.com/mia_hollycaulfieldhttps://www.instagram.com/matteohnohttps://www.instagram.com/sam_el.fischer"DRUCK" bei WhatsAppWebApp von funkhttps://presse.funk.net/http://twitter.com/ZDFpresse