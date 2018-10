Unterföhring (ots) -- Zweite Staffel von "4 Blocks" startet ab 11. Oktober immerdonnerstags um 21 Uhr auf TNT Serie, empfangbar über Sky- Direkt im Anschluss der linearen Ausstrahlung sind die aktuellenEpisoden über Sky Ticket und Sky Go abrufbar- Komplette erste Staffel ebenfalls über Sky Ticket und Sky Goverfügbar- Eine Produktion von TNT Serie und Wiedemann & Berg Television10. Oktober 2018 - Am 11. Oktober ist es soweit: Die zweiteStaffel von "4 Blocks" startet auf dem über Sky in Deutschland undÖsterreich empfangbaren Seriensender TNT Serie. Die sieben neuenFolgen der deutschen Dramaserie laufen immer donnerstags um 21 Uhr.Direkt im Anschluss der linearen Ausstrahlung sind die jeweilsaktuellen Episoden über den monatlich kündbaren Streamingservice SkyTicket sowie über Sky Go abrufbar. Sky Ticket ist der flexibleEinstieg zu Sky über das Internet mit sofortigem Zugriff auf dasbeste Sky Programm. Für all diejenigen, die die erste. Staffel von "4Blocks" verpasst haben, steht diese ebenfalls über Sky Go und SkyTicket zum Abruf bereit.Über "4 Blocks":Ein Jahr nach dem dramatischen Showdown mit den Cthulhu hat sichfür die Hamadys viel verändert: Abbas (Veysel Gelin) steht wegenMordes vor Gericht, Amara (Almila Bagriacik) hat mit Latif (Massiv)einen Neuanfang gewagt und Toni (Kida Khodr Ramadan) kann endlich wieerhofft ins Immobiliengeschäft einsteigen. Doch seine Versuche denEinfluss der Familie auszubauen, bringen nicht nur seine Ehe inGefahr, denn die mächtigen al-Saafis geben die Kontrolle über Berlinnicht kampflos auf."4 Blocks" wurde von Wiedemann & Berg Television, TNT Serie unddem Autoren-Trio Hanno Hackfort, Bob Konrad, Richard Kropf sowieMarvin Kren entwickelt. In der zweiten Staffel - erneut von Hackfort,Konrad und Kropf geschrieben - führen Oliver Hirschbiegel ("DerUntergang") und Özgür Yildirim ("Nur Gott kann mich richten") Regie.Marvin Kren, der die erste Staffel inszenierte, fungiert neben QuirinBerg und Max Wiedemann sowie auf Senderseite Hannes Heyelmann undAnke Greifeneder als Executive Producer. Co-Executive Producer istSven Miehe. David Schütter ("Das kalte Herz", "Werk ohne Autor"), UwePreuss ("Operation Zucker"), Rapperin Eunique und Rapper GZUZ undandere verstärken den Cast.Über Sky Ticket:Sky Ticket ist genau das Richtige für alle, die ohne langeVertragsbindung Serien, Filme und Live-Sport sofort streamen möchten.Der Service besticht durch sein innovatives Design, eine nocheinfachere und für alle Plattformen vereinheitlichte Benutzerführung,eine Ticket-basierte Navigation, eine verbesserte Suche, sowie neueFunktionen wie Continue Watching, Empfehlungen und persönlicheMerklisten. Sky Ticket ist auf zahlreichen Plattformen wie iOS undAndroid Devices, PC und MAC, Spielekonsolen, Samsung und LG SmartTVs, via Chromecast, sowie über den Sky Ticket TV Stick und die SkyTV Box verfügbar.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni2018).Pressekontakt:Moritz WetterVice President Product & Content CommunicationsTel: 089/9958 5300moritz.wetter@sky.deKontakt für Fotomaterial:Margit SchulzkeTel: 089/9958 6847picture.management.skyde@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell