Unterföhring (ots) -- Die komplette zweite Staffel ab 19. September auf Sky Ticket, SkyGo und über Sky Q auf Abruf verfügbar- Auch Staffel eins als Sky Box Sets abrufbar- Lineare Ausstrahlung ab 19. September in Doppelfolgen auf SkyAtlantic HD- Staffeln eins und zwei auch in UHD über Sky Q Receiver verfügbarPolizist Jim Worth (Tim Roth) zog samt Familie aus London nachKanada in die idyllischen Rocky Mountains, doch seiner Vergangenheitkonnte er damit nicht entkommen. Nach den dramatischen Ereignissen inder ersten Staffel versucht er nun, das Vertrauen seiner Familiezurückzugewinnen: Alle Episoden der zweiten Staffel des Sky Originals"Tin Star" sind ab 19. September auf Sky Ticket, Sky Go und über SkyQ auf Abruf verfügbar sowie linear immer donnerstags um 20.15 Uhr inDoppelfolgen auf Sky Atlantic HD zu sehen. Auch Staffel eins kannüber die zuvor genannten Streamingdienste über Sky Box Sets abgerufenwerden. "Tin Star" ist erstmals auch in UHD über Sky Q Receiverempfangbar. Im Sky Screeningroom (https://screening.sky.de/) stehenEpisoden der zweiten Staffel zur Sichtung bereit.Über "Tin Star":Zum Ende von Staffel eins wurden Sheriff Jim Worth (Tim Roth),seine Frau Angela (Genevieve O'Reilly) und deren Tochter Anna(Abigail Lawrie) vom Chaos, das Jims alkoholabhängiges Alter Ego JackDevlin hinterlassen hat, erschüttert. Die zweite Staffel von "TinStar" greift dieses dramatische Szenario inmitten der abgelegenenWildnis der Rocky Mountains auf und zeigt, wie die trauernde undzutiefst verstörte Familie versucht, das Geschehene zu verarbeiten.Um von ihren eigenen Eltern zu flüchten, sucht Anna bei der gläubigenFamilie Nickel Unterschlupf, die mit den Ammonites - einer religiösenGemeinschaft nahe Little Big Bear - zusammenlebt. Aber die zunächstfriedvoll erscheinende Familie um Pfarrer Johan Nickel (John Lynch),seiner Frau Sarah (Anamaria Marinca) und Tochter Rosa (Jenessa Grant)hütet dunkle Geheimnisse. Es dauert nicht lange, bis Anna sich miteiner höllischen Bedrohung konfrontiert sieht und ihren Vater umHilfe bitten muss. Damit Jim einen Weg finden kann, um seine Familiezu schützen, Vergebung für seine Sünden zu finden und sein Alter Egofür immer loszuwerden, muss er eine unangenehme Allianz schließen.Das britische Sky Original "Tin Star" ist ein harter,doppelbödiger Neo-Western mit einem abgründigen Helden und rasantenWendungen vor Kanadas überwältigender Naturkulisse. SerienschöpferRowan Joffe, Drehbuchautor von "The American" und "Ich. Darf. Nicht.Schlafen.", kann sich dabei ganz auf seinen Hauptdarsteller Tim Rothverlassen: Mit beklemmender Intensität entwickelt derStamm-Schauspieler von Kultregisseur Quentin Tarantino den tiefgespaltenen Charakter des Sheriffs Jim Worth."Tin Star" wird produziert von Kudos, eine Firma der Endemol ShineGuppe, die unter anderem die Serie "Broadchurch" verantwortete.Ausführende Produzenten sind Alison Jackson, Diederick Santer, RowanJoffe und Anna Ferguson für Sky. Der internationale Vertrieb erfolgtüber Endemol Shine International und Sky Vision.Facts:Originaltitel: "Tin Star", 2. Staffel, Thrillerserie, 10 Episoden,je ca. 60 Minuten, GB 2018. Regie: u.a. Rowan Joffe, Marc Jobst.Darsteller: Tim Roth, Genevieve O'Reilly, Abigail Lawrie, ChristinaHendricks, John Lynch, Anamaria Marinca, Janessa Grant.Ausstrahlungstermine:Staffel zwei ab 19.9.2019 komplett auf Sky Ticket, Sky Go und überSky Q auf Abruf. Ebenfalls ab 19.9.2019 immer donnerstags um 20.15Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD.Staffel eins: derzeit auf Abruf über Sky Ticket, Sky Go und Sky Qon Demand.Auch in UHD über den Sky Q Receiver empfangbar.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, demerfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauerngleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren derneuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - DasLied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert SkyAtlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B."Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - DieSerie" oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auchin englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werdenausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt undkönnen somit völlig flexibel abgerufen werden. 