Zweite Staffel des Rekord-Prime Originals You Are Wanted startet am 18. Mai bei Prime Video (FOTO)

München (ots) -Die erfolgreichste Serie bei Prime Video in Deutschland undÖsterreich geht mit sechs neuen Episoden in die zweite Staffel:Gejagt von übermächtigen Geheimdiensten und internationalenKriminellen geht Lukas Franke (Matthias Schweighöfer) zumGegenangriff über.- An der Seite von Matthias Schweighöfer und Alexandra Maria Larafeiern u.a. Jessica Schwarz, Hanna Hoekstra und Michael Landesihre Premiere im Starensemble des Prime Originals, produziertvon PANTALEON Films GmbH, Warner Bros. Entertainment GmbH undWarner Bros. International Television Production DeutschlandGmbH.- Prime-Mitglieder können alle Episoden über die Prime Video-Appauf Smart-TVs, mobilen Geräten wie Tablets und Smartphones,Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Apple TV und online ansehen sowieohne zusätzliche Kosten unbegrenzt auf Mobilgeräte undTablet-PCs herunterladen.Die erfolgreichste Serie aller Zeiten bei Prime Video inDeutschland und Österreich kommt zurück: Am 18. Mai 2018 feiert diezweite Staffel von You Are Wanted Premiere in Deutschland undÖsterreich. Die Thriller-Serie mit Matthias Schweighöfer ist nichtnur die am meisten gestreamte, sondern auch die Serie mit den meisten5-Sterne-Kundenrezensionen bei Deutschlands beliebtestemVideo-Streaming-Service Prime Video."Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel konnte ich es gar nichterwarten, die Geschichte von Lukas Franke weiterzuerzählen. Ich binsehr stolz, Prime-Mitgliedern in der ganzen Welt die zweite Staffelvon You Are Wanted zu zeigen", sagt Matthias Schweighöfer. "Für LukasFranke wird es in den neuen Folgen noch gefährlicher, nochbedrohlicher: Er dachte, er hätte die Kontrolle über sein Lebenzurückerlangt. Aber im Leben gibt es kein Zurück.""Die erste Staffel unserer erfolgreichsten Serie war bereitsatemberaubend und begeisterte unsere Prime-Mitglieder wie keineandere Serie zuvor", so Dr. Christoph Schneider, Geschäftsführer beiPrime Video Deutschland. "Mit der zweiten Staffel ist es MatthiasSchweighöfer jetzt gelungen, sogar noch eine Schippe draufzulegen.Wir sind sehr stolz, unseren Prime-Mitglieder auf der ganzen Weltdiese High-End-Thrillerserie made in Germany zu präsentieren."Darum geht es in den neuen Folgen: Mit dem Daten sammelndenMonsterprogramm "Burning Man" schien Lukas Franke (MatthiasSchweighöfer) sein Schicksal wieder in eigenen Händen zu halten. Dochnun geht der Alptraum von Neuem los. Seine Erinnerung: gelöscht."Burning Man": verschwunden. Seine Familie: in Gefahr. Lukas istwieder auf der Flucht. Allmächtige Geheimdienste, internationaleKriminelle sowie Hacker und Aktivisten mit ihrer ganz eigenenVorstellung von einer besseren Welt wollen "Burning Man" in dieFinger bekommen und eröffnen die Jagd auf den Familienvater. Seineeinzige Chance: Er muss die mächtigste Cyber-Waffe der Weltwiederfinden und sein Schicksal in die eigene Hand nehmen.Neu zum hochkarätig besetzten Ensemble um Hauptdarsteller MatthiasSchweighöfer stoßen Jessica Schwarz (Das Lied in mir), HannahHoekstra (App) und Michael Landes (Burlesque). Auch in der zweitenStaffel gehören Alexandra Maria Lara (Vier gegen die Bank), CatrinStriebeck (Zwischen den Jahren), Katrin Bauerfeind (Bauerfeindassistiert ...), Aleksandar Jovanovic (Tempel) und Jörg Pintsch (RoteRosen) zum Cast des Prime Originals.Die zweite Staffel von You Are Wanted ist ein Prime Original,produziert von PANTALEON Films GmbH, Warner Bros. Entertainment GmbHund Warner Bros. International Television Production DeutschlandGmbH. Produzenten der Serie sind Dan Maag, Matthias Schweighöfer,Marco Beckmann und Willi Geike. Regie führen Matthias Schweighöferund Bernhard Jasper. Die Drehbücher stammen aus der Feder von MarkusHoffmann, Uwe Kossmann und Arndt Stüwe. Gefördert wird You Are Wantedvom German Motion Picture Fund.Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich können You AreWanted über die Prime Video-App auf Smart TVs, mobilen Geräten wieTablets und Smartphones, Amazon Fire TV, Fire TV Stick und Apple TVoder online ansehen. Sie können die Serie auch herunterladen undoffline auf mobilen Endgeräten ansehen, ohne zusätzliche Kosten.