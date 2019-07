Mainz (ots) -Die Mecklenburgische Seenplatte gehört zu den faszinierendstenLandschaften Europas: ZDF-Autor Bernd Mosebach erzählt in "Seen-Suchtnach Weite", am Donnerstag 18. Juli 2019, 22.15 Uhr, von Menschenauf, unter und über dem Wasser. "Seen-Sucht nach Weite" ist diezweite Folge der "Seen-Sucht"-Sommerreihe im ZDF.Längst ist das Land der tausend Seen zwischen Plauer See undFeldberger Seenlandschaft kein Geheimtipp mehr: 1,3 MillionenBesucher zählte die Mecklenburgische Seenplatte im Jahr 2018.Unzählige Hausboote und Paddelboote schippern über die Seen undKanäle - und dennoch gibt es auch ruhige Plätzchen. Große Teile derweiten Wasserwelt Mecklenburgs sind sich selbst überlassen - dieNatur hat freien Lauf. Ein Paradies für Wasserwanderer, die mit ihrenKanus von Campingplatz zu Campingplatz paddeln. Im Osten liegt dergrößte Nationalpark auf deutschem Festland. Bernd Mosebach und seinZDF-Team begleiten Ranger bei deren Kontrollfahrt mit dem Kanu durchdas Wasserrevier und erfahren, woher die unaufgeregte Gelassenheitder Mecklenburger kommt.Die Müritz ist das Herzstück der Mecklenburgischen Seenplatte undDeutschlands größter Binnensee. In der Doku lernen die ZuschauerGuido Ecks kennen, den deutschen Meister im "Seggerling", einerSegelboot-Klasse der besonderen Art. Auf dem Rödliner See fährt dasZDF-Team mit Fischerin Sabine Reimer-Meißner raus, um die Reusen zuheben. Der Schmale Luzin im Osten der Mecklenburgischen Seenplatteist fast 34 Meter tief, kristallklar und abgelegen - perfekt fürTaucher. Dort folgt das Filmteam Tanja Heinrich in dieUnterwasserwelt. Und in Rechlin geht es an Bord eines Hausbootes, dasdort ohne Führerschein gefahren werden darf. 500 KilometerWasserstraßen warten auf die Urlauber rund um die MecklenburgischeSeenplatte mit ihren tausend Seen.Am Donnerstag, 25. Juli 2019, 22.15 Uhr, erkundet ZDF-Autor GertAnhalt in der dritten Folge der "Seen-Sucht"-Reihe den Wörthersee,den Millstätter See und den Faaker See - in "Seen-Sucht nach heilerWelt - Die Kärntner-Seen". Zum Auftakt standen in "Seen-Sucht nachSüden" die oberitalienischen Seen im Fokus.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/seensuchtPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/seen-sucht/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell