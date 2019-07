Zweite Parlamentsabstimmung in Spanien über Wiederwahl von Sánchez

MADRID (dpa-AFX) - Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez stellt sich am Donnerstag der zweiten und entscheidenden Parlamentsabstimmung über seine Wiederwahl.



Das erste Votum am Dienstag, bei dem eine absolute Mehrheit von 176 Stimmen nötig war, hatte der 47-Jährige klar verloren. Gemäß Verfassung steht nun - genau 48 Stunden später - eine zweite Abstimmung an, bei dem eine einfache Mehrheit ausreicht - also mehr Ja- als Nein-Stimmen. Es galt bis zuletzt als fraglich, ob der Sozialist die nötige Unterstützung anderer Gruppierungen bekommen wird.

Die sozialdemokratisch orientierte Sozialistische Arbeiterpartei PSOE hatte die Parlamentsneuwahl am 28. April zwar gewonnen, die absolute Mehrheit aber deutlich verpasst. Seit vergangenem Sommer steht Sánchez einer Minderheitsregierung vor, nachdem er seinen Vorgänger - den konservativen Mariano Rajoy - per Misstrauensvotum aus dem Amt befördert hatte./cfn/DP/zb