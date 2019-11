Zweite Geburt nach Anwendung des maternalen Spindeltransferverfahrens im Rahmen einer klinischen Studie von Institute of Life und Embryotools

Athen, Griechenland (ots/PRNewswire) - Ein zweites Baby wurde nachAnwendung des maternalen Spindeltransferverfahrens geboren. Diesgeschah während eines gemeinschaftlichen klinischenForschungsprogramms von 'Institute of Life' und 'Embryotools' inGriechenland. Im Rahmen dieser klinischen Forschung wird der Nutzendes maternalen Spindeltransfers zur Behandlung vonFruchtbarkeitsproblemen, denen eine Schädigung des Zytoplasmas derOozyte zugrunde liegt, und zur Vorbeugung der Übertragung schwerermitochondrialer Erbkrankheiten untersucht.Das Baby wurde am 11. November 2019 um 07.00 Uhr von einerGriechin zur Welt gebracht, die sich schon zehn erfolglosenIVF-Behandlungen unterzogen hatte. Mutter und Kind sind wohlauf.Der behandelnde Arzt Dr. Ioannis P. Vasilopoulos (Geburtshelfer,Chirurg und Gynäkologe), kommentierte: "Ich bin sehr zufrieden, dassheute im Rahmen des klinischen Forschungsprogramms von Institute ofLife und Embryotools das zweite Baby mithilfe des maternalenSpindeltransferverfahrens gesund zur Welt gekommen ist. Eine Griechinmit langer Vorgeschichte erfolgloser IVF-Behandlungen ist mit ihremeigenen genetischen Material Mutter geworden."Der wissenschaftliche Mitarbeiter am Institute of Life undMitgründer von Embryotools, Dr. Nuno Costa-Borges, erklärte: "Dasklinische Forschungsteam setzt seine Arbeit am IASO-Labor desInstitute of Life fort, die wahrscheinlich schon bald abgeschlossensein wird."Anfang April 2019 kam in Griechenland das erste Baby nachAnwendung des maternalen Spindeltransferverfahrens zur Welt,ebenfalls im Rahmen des klinischen Forschungsprogramms von Instituteof Life und Embryotools. Das heute sieben Monate alte Baby erfreutsich bester Gesundheit.Informationen zum maternalen SpindeltransferverfahrenBeim maternalen Spindeltransferverfahren findet einMitochondrienaustausch in menschlichen Oozyten statt. Dabei wird dasgenetische Material der Frau zu 100 % bewahrt. Im Rahmen desklinischen Forschungsprogramms von Institute of Life und Embryotoolswird der Nutzen des maternalen Spindeltransfers zur Behandlung vonFrauen mit Fruchtbarkeitsproblemen und mehreren erfolglosenIVF-Behandlungen, denen eine Schädigung des Zytoplasmas der Oozytezugrunde liegt, und zur Vorbeugung der Übertragung schwerermitochondrialer Erbkrankheiten untersucht.Wichtiger Hinweis:Die Geburt von Babys nach Anwendung des maternalerSpindeltransferverfahrens geschieht im Rahmen eines laufendenklinischen Forschungsprogramms zur Schwangerschaftsinduktion, dasgemäß den Bestimmungen des Gesetzes 3305/2005 durchgeführt wird. AufGrundlage vorliegender Forschungsdaten ist das maternaleSpindeltransferverfahren weder eine etablierte Behandlungsmethode fürUnfruchtbarkeit noch eine anerkannte Methode der medizinischunterstützten Fortpflanzung.Weitere Informationen: https://www.iolife.eu/Pressekontakt:+30 6936750451email: mip@vando.grOriginal-Content von: Institute of Life, übermittelt durch news aktuell