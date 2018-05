Zweitbestes Geschäftsjahr - IB verdoppelt Jahresüberschuss

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die Investitionsbank (IB) von Sachsen-Anhalt kommt bei ihrer Neuausrichtung hin zum klassischen Bankgeschäft aus Sicht der Verantwortlichen gut voran.



Sie habe 2017 das zweitbeste Jahr in ihrer Geschichte erlebt, sagte der Vorstands-Vize der Mutterbank NordLB, Hinrich Holm, am Donnerstag in Magdeburg. Bei dem lange verfolgten Konzept weg von einem Institut hin zu einer Bank sei die IB auf einem guten Pfad.

Binnen eines Jahres habe der Überschuss auf 10,5 Millionen Euro verdoppelt werden können, sagte IB-Chef Manfred Maas. Damit erhöhe sich die selbst erwirtschaftete Rücklage auf 75 Millionen Euro. Mit Blick darauf, dass Sachsen-Anhalt künftig weniger EU-Gelder einplanen kann, habe die IB ein gutes Polster, um auch künftig attraktive Finanzierungsinstrumente anzubieten.

Derzeit betreut die Bank 40 der 373 Landes-Förderprogramme. Viele davon sind sogenannte Zuschuss-Unterstützungen, die bei Erfüllung aller Auflagen nicht zurückgezahlt werden müssen. Zudem biete die IB auch zunehmend eigene Förderprogramme aus sogenannten revolvierenden Fonds. In diesen Fällen flossen Darlehen zurück und können nun erneut und ohne weitere EU-Vorgaben verwendet werden. Als Beispiel nannte IB-Chef Maas die im vorigen Jahr gestartete Unterstützung mit langjährigen zinsgünstigen Darlehen für Gründer und Unternehmensnachfolger.

Insgesamt bewilligte die Förderbank im vergangenen Jahr knapp 4000 Anträge und reichte dabei 650 Millionen Euro an Darlehen und Zuschüssen aus. Das waren weniger als im Vorjahr. So sank die Zahl der bewilligten Zuschuss-Projekte um ein Fünftel. Angesichts der Rahmenbedingungen mit anhaltenden Niedrigzinsen, einer guten Finanzausstattung vieler Unternehmen sowie risikofreudigerer Hausbanken sei das jedoch ein gutes Ergebnis.

Zudem liefen auch einige langjährige Programme aus, etwa das Teilentschuldungsprogramm für Kommunen. Über die Gesamtlaufzeit des Programms seien Dutzende Kommunen im Land mit Darlehen und Landeszuschüssen um insgesamt 1,3 Milliarden Euro entlastet worden. Vor allem die Investitionsförderung sei im vergangenen Jahr gut nachgefragt worden. Hintergrund dürfte auch sein, dass wegen EU-Vorgaben seit Jahresanfang niedrigere Höchstfördersätze gelten - und viele Unternehmen daher 2017 noch einmal Anträge stellten.

Weil Sachsen-Anhalt sich im EU-weiten Vergleich gut entwickelt hat, gehen Experten davon aus, dass es in der nächsten Förderperiode deutlich weniger Fördermittel aus Brüssel zugesprochen bekommt. Finanzminister André Schröder (CDU) hat der IB daher eine Neuausrichtung verordnet. Bis 2025 soll die Zahl der Beschäftigten von 370 auf 300 sinken. IB-Chef Maas zeigte sich zuversichtlich, dass dieses Ziel allein dadurch erreicht werden könnte, dass viele Mitarbeiter altersbedingt ausscheiden. "Das gilt auch für mich selbst, die nächste EU-Strukturfondsperiode werde ich aktiv bei der Investitionsbank nicht mehr miterleben."

Auch für die Kunden der Investitionsbank werde der Richtungswechsel ein Umdenken erfordern, sagte Maas. "Wir werden bei Kunden erleben, die seit 25 Jahren gewohnt sind, Geld strukturell geschenkt zu bekommen, dass sie merken, dass auch Förderdarlehen einen Wert darstellen."/hnl/DP/tos