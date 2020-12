Zweitägiger Lockdown im Gazastreifen wegen steigender Corona-Zahlen

GAZA (dpa-AFX) - Angesichts steigender Corona-Fallzahlen ist im Gazastreifen am Freitag ein zweitägiger Lockdown in Kraft getreten.



Das Innenministerium in dem von der islamistischen Hamas beherrschten Küstenstreifen teilte mit, bis Sonntagmorgen sollte eine weitgehende Ausgangssperre gelten. Menschen dürfen demnach lediglich Medikamente kaufen gehen. In den Straßen des Palästinensergebiets patrouillierten am Freitag Sicherheitskräfte, um die Einhaltung der Beschränkungen zu gewährleisten.

Die Fallzahlen nahmen in dem abgeriegelten Gebiet zuletzt deutlich zu. Das Ministerium vermeldete am Freitag 617 Neuinfektionen bei 1726 Tests binnen 24 Stunden. Im Gazastreifen leben etwa zwei Millionen Menschen auf sehr engem Raum unter teilweise miserablen Bedingungen und bei schlechter medizinischer Versorgung. Das UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA) hat vor einem Kollaps des Gesundheitssystems gewarnt, sollten die Fallzahlen weiter stark steigen.

Auch das Westjordanland kämpft mit zunehmenden Corona-Zahlen, dort wurde bereits am Montag ein siebentägiger Lockdown für mehrere Bezirke verkündet./sar/le/DP/eas