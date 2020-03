Zweistelliges Rentabilitätswachstum von Natura &Co im vierten Quartal

São Paulo (ots/PRNewswire) - Wachstum aller Marken in einem Jahr, das durch denErwerb von Avon Products Inc. gekennzeichnet warNatura &Co hat im vierten Quartal 2019 einmal mehr überzeugende Performanceberichtet, mit Umsatzwachstum aller drei Marken Natura, The Body Shop und Aesopund einer Steigerung des bereinigten EBITDA um 12,2 %.Die Performance im vierten Quartal schließt ein weiteres Jahr der Veränderungfür Natura &Co ab, in welchem es im Mai 2019 den Erwerb von Avon Products Inc.bekannt gab. Dies bedeutete die Formierung der viertgrößten reinen Beauty-Groupder Welt und eines führenden Unternehmens im Bereich Direkvertrieb mit einemPortfolio berühmter Marken. Die Transaktion wurde am 3. Januar 2020 offiziellabgeschlossen.Der konsolidierte Nettoumsatz von Natura &Co erreichte im vierten Quartal 4,7Milliarden brasilianische Real, eine Steigerung von 7,3 % auf bereinigter Basisund eine Steigerung von 6,1 % bei konstanten Wechselkursen. Der bereinigteEBITDA betrug 816,7 Millionen Real, eine überzeugende Steigerung von 12,2 %. Daszugrundeliegende Betriebsergebnis (Underlying Operating Income - UOI), daseinmalige Posten ausschließt, stieg im vierten Quartal um sehr starke 18,2 %.Der Nettogewinn von 14,3 Millionen Real wurde durch Erwerbskosten und Steuernmit Bezug auf Avon beeinflusst, die in Verbindung mit der Gründung der Natura&Co Holding stehen.Der konsolidierte Nettoumsatz des Gesamtjahres wuchs auf bereinigter Basis um7,8 % und bei konstanten Wechselkursen um 7,0 % auf 14,4 Milliarden Real. Derbereinigte EBITDA stieg um 7,5 % auf 2,0 Milliarden Real und das UOI stieg um5,7 %.In diesem Quartal machten Natura &Co zudem neue Fortschritte bei derNachhaltigkeit: Natura wurde zum ersten Beauty-Unternehmen Brasiliens, welchesdas Green Patent des Nationalen Institutes für geistiges Eigentum (INPI)erhielt. Dies geschah für die Nutzung von Restbeständen der brasilianischenBiodiversität als Ausgangsstoffe für die Produktion. The Body Shop erhieltderweil für sein Community Fair Trade Programm die Auszeichnung PlasticsInnovation des Magazins Ethical Corporation.Roberto Marques, leitender Vorsitzender von Natura &Co, sagte dazu: "2019 warfür Natura &Co ein erneutes Jahr profitablen Wachstums und der Transformation,in dem wir weiterhin signifikante Fortschritte beim Aufbau einer zielgerichtetenGruppe mit mehreren Marken und Channels machten. Unsere Ergebnisse belegenweiterhin unsere Fähigkeit, eine stetig wachsende Zahl der Kunden bei bestimmtenPreispunkten und Vertriebskanälen zu bedienen.Natura konnte weiteres Wachstum und die Weiterentwicklung seines Modells desRelationship Selling und der Multichannel-Strategie berichten; The Body Shop hatseinen Plan der fortlaufenden Transformation weiter erfolgreich umgesetzt unddie Marge ausgebaut; die Geschäftstätigkeit von Aesop hat sich im viertenQuartal deutlich belebt, was zu einem weiteren Jahr soliden, zweistelligenWachstums führte.Selbstverständlich wurde das Jahr 2019 von unserer Bekanntgabe des Erwerbs vonAvon gekennzeichnet. Wir konnten dies kurz nach dem neuen Jahr erfolgreich undvor dem Plan liegend abschließen. Wir sehen weiterhin großeWachstumsmöglichkeiten und ein Potenzial, signifikante Synergien freizusetzen.Mit Avon bauen wir eine Gruppe, die noch mehr Engagement für positive soziale,wirtschaftliche und umwelttechnische Veränderungen zeigt und einer klarerenStimme für Zwecke, die uns wichtig sind. Wir machen uns gemeinsam auf den Weg,nicht nur das beste Beauty-Unternehmen der Welt zu bauen, sondern das besteBeauty-Unternehmen FÜR die Welt."Der bereinigte Nettoumsatz der Marke Natura in Brasilien stieg im viertenQuartal um 3,0 %. Dies ist eine sehr starke Performance, da sie unterschwierigen Ausgangsbedingungen erzielt wurde. Die Produktivität pro Beraterstieg im 13. aufeinanderfolgenden Quartal. Die digitale Plattform von Naturaverfügt in Brasilien jetzt über mehr als 900.000 Nutzer und die Verkäufe imInternet wuchsen zweistellig. Lateinamerika verzeichnete ebenfalls ein Wachstumdes Nettoumsatzes um 10,6 % in brasilianischen Real und noch stärkere 28,9 % beikonstanten Wechselkursen. Argentinien konnte trotz schwieriger Marktbedingungeneine überzeugende Performance verzeichnen und auch Mexiko und Kolumbienerreichten Wachstum. EBITDA und Marge stiegen im vierten Quartal in Brasilienund Lateinamerika. Im Gesamtjahr stieg der Absatz in Brasilien um 4,0 % und inLateinamerika um 13,5 % (+23,9 % bei konstanten Wechselkursen).The Body Shop macht bei seinem Transformationsplan weiter Fortschritte. DerNettoumsatz stieg im vierten Quartal in Real um 6,7 %. Der Absatz inGroßbritannien stieg um 5,4 %, was die Attraktivität der Marke auf ihrem größtenMarkt unterstreicht. Der bereinigte EBITDA stieg um 7,8 %, mit einer Steigerungder Marge von 20 Basispunkten. Für das Gesamtjahr stieg der Absatz um 6,3 % undder bereinigte EBITDA stieg um 15,5 %, mit einer Steigerung der Marge um 90Basispunkte.Aesop lieferte eine herausragende Performance. Der Umsatz in Real stieg um 25,78% und 13,4 % bei konstanten Wechselkursen. Das Like-for-Like-Wachstum imEinzelhandel betrug im Quartal 7 % und Aesop eröffnete in diesem Zeitraum siebenneue Signature-Stores, was die Gesamtzahl auf 247 bringt. Der EBITDA wuchs imQuartal um 44,8 % mit einem Wachstum der Marge um 360 Basispunkte. Im Gesamtjahrwuchs der Absatz um 22,5 % in Real und 12,3 % bei konstanten Wechselkursen. DerEBITDA stieg um 40,0 %, bei einer Steigerung der Marge von 210 Basispunkten.Das Verhältnis von Natura &Co bei Nettoverschuldung zu EBITDA betrug zumJahresende 2,41, im Vergleich mit 2,71 im vierten Quartal 2018. Solider Cashflowhalf bei dieser Senkung. Die Gruppe ist dabei, ihr Ziel zu erreichen, dieVerschuldung des Unternehmens bis zum Jahr 2021 zurück auf das Niveau vor demErwerb von The Body Shop (1,4) zu bringen.Informationen zu Natura &CoNatura &Co ist eine globale, zielgerichtete Multi-Channel-Kosmetikagruppe mitmehreren Marken, zu denen Avon, Natura, The Body Shop und Aesop gehören. Natura&Co hat 2018 Nettoumsätze von 13,4 Milliarden Real verzeichnet. Die vier Firmender Gruppe engagieren sich dafür, positive wirtschaftliche, soziale undumwelttechnische Auswirkungen zu verursachen. Avon steht seit 130 Jahren für dieFrau: Das Unternehmen liefert innovative Beauty-Produkte hoher Qualität, diehauptsächlich von Frauen an Frauen verkauft werden. Natura wurde 1969 gegründetund ist ein brasilianischer, international orientierter Konzern im BereichKosmetik und Körperpflege und führend im Direktvertrieb. The Body Shop wurde1976 in Brighton (England) von Anita Roddick gegründet und ist eine globaleBeauty-Marke, die auf unsere Welt positiven Einfluss nehmen möchte. Dieaustralische Beauty-Marke Aesop wurde 1987 mit dem Ziel gegründet, eine Palettehochwertiger Produkte für Haut, Haar und Körper zu kreieren.WARNUNG BEZÜGLICH PROGNOSENAussagen in dieser Presseveröffentlichung (oder in Dokumenten, auf die hierBezug genommen wird), die keine vorliegenden Fakten oder Informationenwidergeben, können Prognosen im Sinne des Private Securities Litigation ReformAct von 1995 sein. Solche Prognosen sind unter anderem Aussagen bezüglich: dergeplanten Transaktion, in die Natura und Avon involviert sind; Überzeugungenbezüglich der Generierung von Wert als Konsequenz der geplanten Transaktion, indie Natura und Avon involviert sind; des erwarteten Zeitplans für den Abschlussder geplanten Transaktion; Nutzen und Synergien der geplanten Transaktion;künftiger Möglichkeiten für das kombinierte Unternehmen; sonstige Aussagen überkünftige Erwartungen, Annahmen, Pläne, Ziele, Finanzbedingungen oder Ergebnissevon Natura und Avon. Prognosen können an Begriffen wie "schätzen","projizieren", "voraussagen", "planen", "glauben", "könnten", "erwarten","vorhersehen", "beabsichtigen", "geplant", "potenziell", "können", "Erwartung","werden", "würden" und Variationen dieser Begriffe sowie an ähnlichen Ausdrückenoder an der Verneinung dieser Begriffe erkannt werden. Prognosen basieren aufden Erwartungen und Überzeugungen von Natura und Avon in Bezug auf künftigeEreignisse und bringen Unsicherheiten und Risiken mit sich, aufgrund derertatsächliche Ergebnisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichenkönnen. Diese Faktoren sind schwer präzise vorauszusehen und liegen ggf.außerhalb der Kontrolle von Natura und Avon. Die in dieser Mitteilungenthaltenen Prognosen gelten nur zum Datum, zu dem sie getroffen wurden. Eskönnten sich von Zeit zu Zeit neue Risiken und Ungewissheiten für Natura undAvon ergeben und es ist uns nicht möglich, diese Ereignisse oder deren möglicheAuswirkungen auf Natura und Avon vorherzusagen. Daraus folgt, dass man sich aufsolche Prognosen nicht als Indikatoren künftiger Ereignisse verlassen darf.Natura und Avon sind nicht dazu verpflichtet, die Prognosen in der vorliegendenMitteilung nach deren Veröffentlichungsdatum zu aktualisieren oder zu ändern,und werden dies auch nicht tun, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben.Angesichts dieser Risiken und Unwägbarkeiten sollten sich Investoren bewusstsein, dass die in Prognosen in dieser Pressemitteilung besprochenen Ergebnisse,Ereignisse und Entwicklungen eventuell nicht eintreten könnten. Ungewissheitenund Risiken, die die zukünftige Leistung von Natura und/oder Avon beeinflussenund dazu führen könnten, dass Ergebnisse von den in den Prognosen genanntenabweichen, sind unter anderem: (a) dass die Parteien nicht in der Lage sind, dieTransaktion abzuschließen oder die damit verbundenen Bedingungen zu erfüllenoder rechtzeitig zu erfüllen, zum Beispiel in Bezug auf den Erhalt dererforderlichen Zustimmung der Aktionäre und hinsichtlich deraufsichtsbehördlichen Genehmigungen, die für die Transaktion erforderlich sind;(b) dass die Parteien die Erwartungen hinsichtlich Zeitpunkt, Abschluss undbuchhalterischer und steuerlicher Behandlung der Transaktion nicht erfüllen; (c)die Möglichkeit, dass erwartete Vorteile der vorgeschlagenen Transaktion nichtumgesetzt oder nicht zum erwarteten Zeitpunkt umgesetzt werden; (d) das Risiko,dass die Betriebsintegration zwischen Avon und Natura wesentlich länger dauertals erwartet oder mit höheren Kosten oder Schwierigkeiten verbunden ist alserwartet; (e) dass die beabsichtigte Transaktion aus irgendeinem Grund nichtabgeschlossen werden kann; (f) die Auswirkungen der Verlautbarung aufKunden-/Repräsentantenbeziehungen und Betriebsergebnisse (darunterSchwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung von Beziehungen mit Mitarbeitern undKunden); (g) Verwässerung der Aktien, wenn Natura zusätzliche Stammaktien imZusammenhang mit der Transaktion ausgibt; (h) dass der Abschluss der Transaktionkostspieliger als erwartet sein könnte, etwa aufgrund von unerwarteten Faktorenoder Ereignissen; (i) Verwendung der Zeit des Managements fürtransaktionsbezogene Fragen; (j) die Möglichkeit, dass die geplantebuchhalterische und steuerliche Behandlung im Zuge der beabsichtigtenTransaktion nicht umgesetzt werden kann; (k) jene Risiken, die in Abschnitt 4des Referenzformulars von Natura für das Jahr 2018 (Version 15) angegeben wurden(das Formular wurde bei der Börsenaufsichtsbehörde in Brasilien am 24. Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/134766/4539923
OTS: Natura&Co