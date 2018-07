Mainz (ots) -Filmnacht im ZDF: An zwei aufeinander folgenden Samstagenpräsentiert das ZDF zwei Verfilmungen der "Hamilton"-Reihe nach denRomanen von Jan Guillou als Free-TV-Premieren. Los geht es amSamstag, 21. Juli 2018, 0.30 Uhr, mit "Hamilton - Im Interesse derNation". Am Samstag 28. Juli 2018, 23.30 Uhr, folgt der zweite Film"In persönlicher Mission". In der Hauptrolle des schwedischenGeheimagenten Carl Hamilton ist Mikael Persbrandt ("Komissar Beck","Der Hobbit") zu sehen.Im ersten Film der Reihe, "Hamilton - Im Interesse der Nation"(Samstag, 21 Juli 2018, 0.30 Uhr), gerät Carl Hamilton bei einemUndercover-Einsatz in Usbekistan in ein Blutbad, als eine Übergabevon geschmuggelten Raketen des schwedischen Herstellers Nordforsplatzt und Hamilton als einziger Überlebender fliehen kann.Finanziert von der amerikanischen Sicherheitsfirma Sectragon, sollendie Raketen kurze Zeit später unter der Leitung von Rob Hart (JasonFlemyng) eingesetzt werden, um ein Attentat auf den im Exil lebendenäthiopischen Politiker Josef Bekele (Terry Carter) zu verüben. Um denAnschlag zu vereiteln, braucht Hamilton das Wissen des übergelaufenenInformanten Benjamin Lee (Ray Fearon) und des schwedischenNordfors-Mitarbeiters Martin Lagerbäck (Gustaf Hammarsten). Erbefreit beide aus einem somalischen Hochsicherheitsgefängnis. SeineKontaktfrau Mouna al Fathar (Saba Mubarak) hilft ihnen bei derFlucht. Doch mittlerweile haben die Terroristen ihren Angriffsortgeändert. Die Attentäter wollen nun während Bekeles Staatsbesuch beider schwedischen Ministerpräsidentin zuschlagen. Für Hamilton undMouna beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.Am Samstag, 28. Juli 2018, 23.30 Uhr, ist Geheimagent CarlHamilton "In persönlicher Mission" unterwegs. Die siebenjährigeNathalie (Nadja Christiansson), Hamiltons Patenkind, wird vonislamistischen Terroristen entführt. Die Behörden versagen, undHamilton zieht auf eigene Faust in den Kampf.Zusammen mit dem Vaterdes Kindes, dem ehemaligen Fremdenlegionär Pierre (ReubenSallmander), und der PLO-Kämpferin Mouna al Fathar (Saba Mubarak)stellt Hamilton eine kleine Guerilla-Truppe zusammen, um das Mädchenzu befreien.Pressemappe:https://ly.zdf.de/0L1/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFhttp://instagram.com/ZDFmediathekAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/hamiltonPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell