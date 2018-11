Zweimal 100 Punkte für Kracher

Illmitz (ots) - Zwei US-Weinmagazine überschütten den Illmitzer Ausnahmewinzermit Top-Bewertungen2015 - was für ein Jahrgang!Die Trockenbeerenauslesen (TBA) 2015 des Weinguts Kracher in Illmitz bringengleich zwei angesehene amerikanische Weinmagazine zum Schwärmen. Sowohl dasMagazin "Wine Enthusiast" als auch der einflussreiche Kritiker James Suckling -Betreiber der nach ihm benannten Genuss-Website jamessuckling.com - verliehenden Süßweinen von Gerhard Kracher begeisterte Höchstnoten.Vor allem die strengen Tester des Wine Enthusiast waren sichtlich völligüberwältigt, als sie sich durch die beeindruckende Serie kosteten. Am Endeerhielten zwei Weine die begehrte Höchstnote von 100 Punkten: die 2015 TBA No 4Scheurebe Zwischen den Seen; und die 2015 TBA No. 8 Muskat Ottonel Zwischen denSeen.Die Scheurebe riss den Wine Enthusiast zu einer geradezu hymnischen Beschreibunghin: "Den Gaumen empfängt [...] der Kuss einer Passionsfrucht, eine süßeUmarmung, ausgeglichen durch ein sicheres Standbein von Säure, die alleszusammenhält. [...] Das ist so [...] verlockend, dass es als suchtgefährdendeSubstanz eingestuft werden sollte."James Suckling hielt sich zwar mit der Höchstnote zurück, schüttete dafür aberein ganzes Füllhorn an Top-Bewertungen aus: Nicht weniger als neun Weine wurdenmit 96-99 Punkten als "outstanding", also "herausragend" eingestuft (Detailssiehe unten). Auch beim Wine Enthusiast sind die beiden 100-Punke-Abfüllungennur die Spitze eines dichten Feldes an Weinen, die 96 Punkte und mehreinheimsten.Winzer Gerhard Kracher zeigt sich erfreut: "Ich sehe in dieser großen Zahl anSpitzenbewertungen vor allem einen Lohn für die Mühen des Jahres 2015, das sichjetzt als großer Jahrgang entpuppt, aber alles andere als einfach war." Derheiße, trockene Sommer machte den Winzern zunächst Sorgen, doch ausreichendeNiederschläge im Herbst sorgten dann doch für die nötige Säure einerseits unddie Ausbildung von Botrytis andererseits.Kracher: "2015 ist mit Sicherheit ein langlebiger Jahrgang. Die Balance aus Süßeund Säure verspricht, dass die Weine mit längerer Lagerung ein differenziertes,finessenreiches Aromenspektrum entwickeln."Hohe Bewertungen für Krachers GemeinschaftsprojekteAuch abseits der TBAs zeigt Gerhard Kracher als Weinmacher eine sichere Hand fürSpitzenqualitäten - das haben die US-Weinkritiker in ihren Blindverkostungeneindrucksvoll bestätigt. So vergab James Suckling für die Grünen Veltliner, dieKracher gemeinsam mit dem Sommelier Aldo Sohm vinifiziert, durchwegs mehr als 92Punkte. Der 2015 Grüne Veltliner Single Vineyard sowie der 2016 Grüne VeltlinerSt. Georg bringen es sogar auf 94 Punkte.Besonders beachtlich die Werte für den 2015 Blaufränkisch Reunion, den erstenJahrgang eines Weins, der als Gemeinschaftswerk zwischen Gerhard Kracher und derWinzergenossenschaft Neckenmarkt gekeltert wird: Die Top-Cuvée dieses Weins, der2015 Blaufränkisch Reunion Vision, war James Suckling Dank in ihrer kraftvollenEleganz 93 Punkte wert.Scheurebe Zwischen den Seen - ein Spitzenwein für die EwigkeitJedes Jahr erstellt der Weine Enthusiast auch eine Liste jener Weine, bei denendie Verkoster überzeugt sind, dass sie durch lange Lagerung noch besser werden.Das trifft nur auf etwa 4% der getesteten Weine zu, schreibt das Magazin. Ausdieser kleinen Elite wird dann noch einmal eine Liste der 100 besten Weine zumEinlagern erstellt, die Weine Enthusiast Cellar Selection. Auf Platz 10 von 100findet sich dort heuer eine Trockenbeerenauslese von Gerhard Kracher, nämlich2015 Zwischen den Seen Nummer 4 Scheurebe.Zum Vergleich: Der 100-Punkte-Bordeaux von Château Cheval Blanc steht erst aufPlatz 11, der ebenso hoch bewertete Wein von Château Margaux 2015 auf Platz20...Anhang: Krachers Punkte-AusbeuteSüßweine: Wertungen im Wine Enthusiast100 Punkte - 2015 TBA No. 4 Scheurebe Zwischen den Seen100 Punkte - 2015 TBA No. 8 Muskat Ottonel Zwischen den Seen99 Punkte - 2015 TBA No. 11 Welschriesling Zwischen den Seen98 Punkte - 2015 TBA No. 7 Chardonnay Nouvelle Vague98 Punkte - 2015 TBA No. 10 Scheurebe Zwischen den Seen98 Punkte - 2015 TBA No. 5 Traminer Nouvelle Vague98 Punkte - 2015 TBA No. 1 Rosenmuskateller Nouvelle Vague98 Punkte - 2015 TBA No. 2 Welschriesling Zwischen den Seen97 Punkte - 2015 TBA No. 6 Grande Cuvée Nouvelle Vague97 Punkte - 2015 TBA No. 3 Zweigelt Nouvelle Vague97 Punkte - 2015 No. 12 Nouvelle Vague96 Punkte - 2015 TBA No. 9 Weslchriesling Zwischen den Seen95 Punkte - 2016 Beerenauslese Cuvée93 Punkte - 2017 Auslese CuvéeSüßweine: Wertungen von James Suckling99/100 - 2015 TBA No. 9 Welschriesling Zwischen den Seen98/100 - 2015 TBA No. 11 Welschriesling Zwischen den Seen98/100 - 2015 TBA No. 10 Scheurebe Zwischen den Seen97/100 - 2015 TBA No. 12 Nouvelle Vague97/100 - 2015 TBA No. 8 Muskat Ottonel Zwischen den Seen97/100 - 2015 TBA No. 6 Grande Cuvée Nouvelle Vague96/100 - 2015 TBA No. 7 Chardonnay Nouvelle Vague96/100 - 2015 TBA No. 5 Traminer Nouvelle Vague96/100 - 2015 TBA No. 4 Scheurebe Zwischen den Seen95/100 - 2015 TBA No. 1 Rosenmuskateller Nouvelle Vague95/100 - 2015 TBA No. 2 Welschriesling Zwischen den Seen95/100 - 2015 TBA No. 3 Zweigelt Nouvelle Vague94/100 - 2016 TBA No. 1 Rosenmuskateller Nouvelle Vague94/100 - 2016 TBA No. 2 Zweigelt Nouvelle Vague94/100 - 2016 TBA No. 3 Grande Cuvée Nouvelle Vague94/100 - N/V Noble Reserve94/100 - 2017 Beerenauslese Cuvée94/100 - 2014 Red Roses93/100 - 2017 Beerenauslese Zweigelt93/100 - 2017 Auslese Muskat Ottonel93/100 - 2017 Auslese Traminer93/100 - 2017 Auslese Cuvée92/100 - 2016 Spätlese Cuvée90/100 - 2015 Zweigelt90/100 - 2017 Muskat OttonelTrockene Weine: Wertungen von James Suckling93/100 - 2015 Chardonnay Blick93/100 - 2017 Welschriesling93/100 - 2015 Blend I92/100 - 2016 K92/100 - 2016 Pinot Gris Reserve91/100 - 2017 Pinot Gris91/100 - 2015 Chardonnay Kreuz91/100 - 2014 Blend II90/100 - N/V Brut RoséJames Suckling über Reunion93/100 - 2015 Reunion Vision92/100 - 2015 Reunion PassionJames Suckling über Sohm & Kracher94/100 - 2015 Grüner Veltliner Single Vineyard94/100 - 2016 Grüner Veltliner St. Georg93/100 - 2016 Grüner Veltliner Alte Reben92/100 - 2017 Grüner Veltliner LionDie Weine sind erhätlich unter www.kracher.at bzw. auf www.finewineshop.com