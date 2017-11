Zweigleisiger Ansatz beim Aufbau eines globalen Netzwerks für kollaborative Innovation

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Zurzeit ist der globaleKlimawandel ein großes Problem für die Menschheit. Er verstärktextreme Wetterereignisse wie tropische Wirbelstürme, Hitzewellen,Winterstürme, Überflutungen und den Anstieg der Meeresspiegel, wasbeträchtliche Auswirkungen auf die Bereiche Landwirtschaft, Energie,Industrietätigkeiten, Ökosysteme der Meere sowie nachhaltigeKüstenentwicklung hat und zu Wirtschaftsverlusten in Milliardenhöheführt.Kein Land kann das Problem des globalen Klimawandels alleinelösen. Seit 2015 widmet sich Chinas erstes nationales Labor - QingdaoNational Laboratory for Marine Science and Technology (QNLM) - ineinem Pilotprojekt dem Aufbau eines globalen Netzwerks fürkollaborative Innovation und führt modernste, strategische,fundamentale und indigene technologische Meeres- undKlimainnovationen durch.Aufbau von zwei gemeinsamen Überseelaboratorien mit den USA undAustralienEs ist eine große Herausforderung für die Welt, das Klima der Erdebasierend auf hochauflösenden Computer- und Erdklimamodellen genauund detailliert vorherzusagen. Um den negativen Einfluss des globalenKlimawandels zu entschärfen, fördert das QNLM gemeinsam mit demNational Center for Atmospheric Research (NCAR) und der Texas A&MUniversity (TAMU) den Aufbau eines internationalen Labors fürhochauflösende Erdsystemvorhersagen (International Laboratory forHigh-Resolution Earth System Prediction, iHESP).iHESP ist bereits das zweite gemeinsame Labor, das von QNLM undführenden geowissenschaftlichen Forschungsinstituten weltweitgegründet wurde. Das erste war das International Center for SouthernHemisphere Oceans Research (CSHOR) in Hobart, Australien. Am 22. Mai2017 starteten QNLM und CSIRO gemeinsam das CSHOR. Entsprechend derSeidenstraßeninitiative des 21. Jahrhunderts will das CSHOR globaleMeeresressourcen zusammenbringen und Innovationen fördern, um bei derErforschung der Ozeane in der südlichen Hemisphäre und in derAntarktis zusammenzuarbeiten, Talente für Meeresforschung zu schulenund die Entwicklung von Meeresforschung und -technologie in China zufördern.Mit je einer Basis in den Vereinigten Staaten und Qingdao wird dasiHESP eine weitere hervorragende innovative Plattform für eineWin-Win-Kooperation bei der Bewältigung des Klimawandels sein. Eswird sich auf die Forschung hochauflösender Erdsystemvorhersagenkonzentrieren und mehr Ressourcen bündeln, um die Entwicklung einesModells aktiv zu fördern und die wissenschaftliche Aufmerksamkeit fürdie multiskaligen internen Wechselwirkungen des Erdsystems zuerhöhen. Es wird die Zusammenarbeit mit Future Earth, IGBP, WCRP undanderen internationalen Programmen fördern und versuchen, das globaleZentrum für Erdsystemsimulationen und Vorhersageforschungen zuwerden.Gemäß der Prinzipien von "Offenheit, Mobilität, Zusammenarbeit undTeilen" wird das QNLM auch mit Deutschland, Russland, den VereinigtenStaaten und anderen Ländern zusammenarbeiten, um insgesamt fünfinternationale gemeinsame Forschungszentren und mehr als 100 offeneStudios aufzubauen. Ziel dabei ist es, das globaleInnovationsnetzwerk für Zusammenarbeit aufzubauen und ein umfassendesMeeresforschungszentrum von Weltklasse zu werden.Einrichten von offenen Plattformen für Forschungen zum KlimawandelDas QNLM hat fortlaufend die wissenschaftlichen und technischenStrukturreformen ausgeweitet, angewandte Grundlagenforschungbetrieben und den Aufbau einer Vielzahl an öffentlichenForschungsplattformen und wissenschaftlichen Forschungseinrichtungengefördert.Ende 2016 wurde das High Performance Computing Center im QNLM mitder weltweit schnellsten Rechengeschwindigkeit im maritimen Bereicheingesetzt. Zurzeit untersuchen die Forscher das Supercomputing imExa-Bereich, was als "nächste Krone im Supercomputing" angesehenwird. Außerdem konzentriert sich das QNLM gemeinsam mit der ChinaTelecom Group, dem National Supercomputing Center in Jinan und Wuxiauf wichtige technologische Innovationsprojekte, um das ersteinternationale Supercomputing-Netzwerk aufzubauen. Das QNLM wirdunbeirrt am Aufbau einer Plattform mit Großanlagen und Infrastrukturarbeiten, um unsere weltweite Führungsposition zu erhalten.Pressekontakt:Frau Yu+86 10 63074558Original-Content von: Qingdao National Laboratory for Marine Science and Technology, übermittelt durch news aktuell