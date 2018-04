Zweifelhafte Lösch- und Sperrpraxis: Deutsches Gericht stoppt erstmals Zensur durch Facebook

Hamburg/Berlin (ots) - Rechtsanwälte Steinhöfel erwirkeneinstweilige Verfügung gegen InternetgigantenErstmals ist es in Deutschland gelungen, ein gerichtliches Verbotgegen Löschungen und Sperrungen rechtmäßiger Inhalte durch Facebookzu erwirken. Die Hamburger Kanzlei Rechtsanwälte Steinhöfel hat beimLandgericht Berlin eine entsprechende einstweilige Verfügungbeantragt und erhalten (Beschluss vom 23.03.2018, 31 O 21/18). DerFall: Die "Basler Zeitung" verlinkte am 08.01.2018 den Artikel"Viktor Orban spricht von muslimischer 'Invasion'" auf ihrerFacebook-Seite. Angekündigt mit einem Zitat des ungarischenRegierungschefs: "Viktor Orban wundert sich, wie in einem Land wieDeutschland [...] das Chaos, die Anarchie und das illegaleÜberschreiten von Grenzen als etwas Gutes gefeiert werden konnte'".Der Nutzer Gabor B. kommentierte: "Die Deutschen verblöden immermehr. Kein Wunder, werden sie doch von linken Systemmedien mitFake-News über 'Facharbeiter', sinkende Arbeitslosenzahlen oder Trumptäglich zugemüllt".Dieser Kommentar war kurz danach derjenige mit den meisten"Likes". Bis er von Facebook wegen eines angeblichen und nicht nähererläuterten Verstoßes gegen deren Gemeinschaftsstandards gelöscht undB. für 30 Tage gesperrt wurde. Joachim Steinhöfel: "Man mag dieEinschätzung des Kommentators teilen oder die Äußerung als polemischund unsachlich erachten. Wichtig ist nur: Der Kommentar ist von derMeinungsfreiheit gedeckt."Facebook lenkte auf die Abmahnung von Rechtsanwälte Steinhöfelteilweise ein und hob die Sperre auf, die Löschung aber nicht. DieAnwälte Facebooks teilten mit, dass eine "erneute sorgfältigeÜberprüfung zu dem Ergebnis (kam), dass die Gemeinschafsstandardskorrekt angewendet worden waren und der Inhalt daher nichtwiederhergestellt werden kann." In der vom Landgericht Berlinerlassenen einstweiligen Verfügung wird dem Unternehmen nun unterAndrohung von Ordnungsgeldern bis zu EUR 250.000,00 oder Ordnungshaftverboten, den zitierten Kommentar zu löschen oder B. wegen diesesKommentars zu sperren. Einstweilige Verfügungen werden in der Regelnicht begründet. Das Gericht konnte dem Antrag aber nur stattgeben,wenn es die Rechtsauffassung vertrat, dass a) Nutzer es nichthinnehmen müssen, dass ihre rechtmäßigen Inhalte aus sozialen Mediengelöscht werden und dass b) der konkret gelöschte Inhalt rechtmäßigund zulässig war."Dies ist ein richtungsweisender Beschluss und die erste derartigeGerichtsentscheidung in Deutschland. Endlich haben Nutzer eineHandhabe gegen die intransparenten Machenschaften eines Konzerns, dermit seiner Verantwortung umgeht, als handele er mit gebrauchtenFahrrädern", sagt Steinhöfel. "Dieses Verfahren berührt eine für dieKommunikation in sozialen Netzwerken sowie für die Teilhabe amMeinungsaustausch in einem Netzwerk mit marktbeherrschender Stellunggrundlegende Rechtsfrage: Hat der sich vertrags- und rechtstreuverhaltende Nutzer der Dienste von Facebook oder Twitter eineLöschung seiner Inhalte oder eine darauf fußende Sperre hinzunehmenoder nicht? Der Beschluss ist ein wichtiger Etappensieg für dieMeinungsfreiheit." Steinhöfel sieht sich zudem in seiner Kritik amumstrittenen Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) bestätigt. "Es istnicht nur verfassungswidrig, es funktioniert auch nicht, sonderndient noch als Brandbeschleuniger der aktuellen willkürlichen Lösch-und Sperrpraxis." In den Materialien zu dem Gesetz hieße es zwar:"Niemand muss hinnehmen, dass seine legitimen Äußerungen aus sozialenNetzwerken entfernt werden". Justizminister Maas habe es aber infahrlässiger Weise unterlassen, einen solchen Anspruch auch in dasGesetz aufzunehmen, so Steinhöfel.Der Beschluss wurde am 23.3.2018 vom Landgericht Berlin erlassenund den Rechtsanwälten Steinhöfel am 6.4.2018 zugestellt. Er wirdjetzt per Gerichtsvollzieher der Gegenseite zugestellt. Ab Zustellungist er von Facebook zu beachten. Das Unternehmen kann Rechtsmitteleinlegen.Über Rechtsanwälte SteinhöfelDer Hamburger Anwalt Joachim Nikolaus Steinhöfel ist einer derprofiliertesten und bekanntesten deutschen Wettbewerbs- undMedienrechtler. Weitere Kernbereiche seiner 1989 gegründeten Kanzleisind Rechtsfragen des Internets und E-Commerce. Steinhöfel kann aufErfahrungen aus nahezu 10.000 Zivilprozessen zurückgreifen, diehäufig über mehrere Instanzen geführt wurden - bis heute brachte erweit über 200 Verfahren zum Bundesgerichtshof (BGH). Steinhöfel, derzudem als Publizist und Blogger tätig ist, setzt sich seit Jahrenvehement für die Meinungsfreiheit, insbesondere in sozialenNetzwerken, ein und gilt als vehementer Kritiker desNetzwerkdurchsetzungsgesetzes (NetzDG). Auf der von ihm ins Lebengerufenen Seite "Facebook-Sperre - Wall Of Shame" dokumentiert erseit 2016 zahlreiche Fälle von zu Unrecht gesperrten Usern odergelöschten Beiträgen sowie unterbliebenen Löschungen von strafbarenKommentaren. Über die Seite wurde international berichtet. DerWissenschaftliche Dienst des Bundestages hat die gesammelten Fällein einem Gutachten (WD 10 - 3000 - 037/17) als Beleg für dieschwierige Beurteilung von strittigen Inhalten von Hasskommentarenanhand der vielfach intransparenten Lösch- und Nicht-Löschpraxis vonFacebook erwähnt. 