Zweifel am Studium steigen: Jeder zweite Student spielt gedanklich mit Abbruch (FOTO)

Darmstadt (ots) -- 49 Prozent der deutschen Studenten wollten schon mal abbrechen- Unzufriedenheit mit den Inhalten, fehlender Praxisbezug und hoheLeistungsanforderungen sind HauptgründeBei fast jedem zweiten deutschen Studenten droht einStudienabbruch. Dies ist das Ergebnis einer Befragung desPersonaldienstleisters univativ unter 1.000 deutschen Studenten undHochschulabsolventen. Demnach haben 49 Prozent der befragtenStudenten schon mal einen Abbruch in Erwägung gezogen oder tun diesimmer noch. Selbst denjenigen, die ihr Studium erfolgreichabgeschlossen haben, sind Zweifel nicht unbekannt: 46 Prozent derAbsolventen gaben zu, sich während des Studiums Gedanken über einenmöglichen Studienabbruch gemacht zu haben. Die Gründe für das Hadernmit dem Studium sind vielfältig: Besonders oft entsprechen dieStudieninhalte nicht den Erwartungen oder es fehlt der Praxisbezug.Andere haben Probleme mit den Leistungsanforderungen oder derStudienfinanzierung.Während fehlender Praxisbezug für heutige Studenten im Vergleichzu den befragten Absolventen weniger ein Problem darstellt(Absolventen: 33 Prozent, Studenten: 27 Prozent), fallen andereHindernisse heute sogar noch schwerer ins Gewicht als in derVergangenheit: Die Kluft zwischen den Erwartungen der Studenten undden Inhalten des Studiums (Absolventen: 34 Prozent, Studenten: 41Prozent) ist ebenso gewachsen wie Probleme mit denLeistungsanforderungen (Absolventen: 32 Prozent, Studenten: 40Prozent). Auch bei der Studienfinanzierung sehen sich heutigeStudenten größeren Herausforderungen ausgesetzt (Absolventen: 20Prozent, Studenten: 29 Prozent).Die gute Nachricht: Nicht alle, die mit dem Gedanken an einenStudienabbruch spielen, vollziehen ihn tatsächlich: Lediglich vierProzent der befragten Studenten sind sich sicher, dass sie ihrStudium nicht abschließen werden. 39 Prozent rechnen zwar mit einemAbschluss, gehen allerdings davon aus, dass sie länger als die dafürvorgesehene Zeit benötigen werden.Bedeutung des Studiums steigt - Zweifel und Überforderung auchEine der wichtigsten Gründe durchzuhalten, ist die zunehmendeBedeutung des Studiums für die Karriere. Die Angst, als Abbrecher aufdem Arbeitsmarkt Schwierigkeiten zu haben, hielt 21 Prozent derbefragten Absolventen an der Uni, während 19 Prozent eine Karriereanstrebten, für die ein Hochschulabschluss zwingend nötig war.Eingeschränkte Karriereoptionen spielen mittlerweile eine großeRolle, denn nur 13 Prozent der heutigen Studenten sehen in einernicht-akademischen Ausbildung eine Alternative zum Studium. Unter denAbsolventen konnten sich dies noch 32 Prozent vorstellen. Jederzweite befragte Absolvent hielt vor allem durch, um die bisherinvestierte Studienzeit nicht zu verschenken. Für immerhin 13 Prozentwar auch sozialer Druck ein Grund gegen den Studienabbruch."Diese Ergebnisse zeigen, dass heutige Studenten denHochschulabschluss als wichtige Voraussetzung für die Verwirklichungihrer beruflichen Karriere sehen. Doch die Ausgestaltung derStudiengänge geht an den Wünschen vieler angehender Akademikervorbei", sagt Olaf Kempin, Co-Geschäftsführer und Gründer vonunivativ. "Die Bologna-Reform hat es zwar geschafft, Wissenschaft undPraxis stärker zu verzahnen. Dass sich jedoch zwei von fünf Studentenin den vermittelten Inhalten nicht wiederfinden und sich von denLeistungsanforderungen überfordert fühlen, ist ein alarmierendesSignal."Während die Hälfte (49 Prozent) der Absolventen, die einen Abbruchwährend ihres Studiums in Erwägung zogen, ihre Zweifel am Studiumüberwunden und es fortgesetzt hat, haben sich 14 Prozent für einenStudienfachwechsel entschieden. Von den Studenten, die schon übereinen Abbruch nachgedacht haben, haben 23 Prozent einen Fachwechselvollzogen und 56 Prozent ihr Studium ohne Veränderung fortgesetzt. 21Prozent denken aktuell darüber nach, das Studium aufzugeben.Nur jeder Zweite würde seinen Kindern das gleiche Studiumempfehlen Im Rückblick fällt das Urteil der Absolventen über ihrStudium gemischt aus. Eine Mehrheit (54 Prozent) ist der Meinung,dass das Studium die Voraussetzung für ihre heutige Karriere war, und38 Prozent beziehen dank Uniabschluss ein höheres Gehalt, als sieohne bekommen würden. Nur wenige glauben, dass sie ohne Abschlussgleiche Karrierechancen (16 Prozent) oder ein vergleichbaresEinkommen (14 Prozent) hätten.Dennoch gibt es Verbesserungspotential: Nur 53 Prozent würden ihrStudienfach auch den eigenen Kindern empfehlen. Weitere 30 Prozentwürden sich zwar im Rückblick noch mal dafür entscheiden, es aber mitmehr Praxiserfahrung verknüpfen. Lediglich 5 Prozent der Absolventenwürde sich, wenn sie wieder die Chance bekämen, ganz gegen einStudium und für eine berufspraktische Ausbildung entscheiden."Ein Studium zahlt sich in den meisten Fällen aus. Das gilt heutemehr noch als in der Vergangenheit. Doch es kommt auf eine Mischungaus den richtigen Inhalten und praktischer Erfahrung an", sagt OlafKempin. "Mangelnder Praxisbezug ist noch immer für viele Studentenein Frustfaktor. Bietet das gewählte Studium zu wenigAnknüpfungspunkte an den späteren Beruf, sollten Studenten aber nichtgleich das Handtuch werfen. Vielmehr ist es sinnvoll, seineStudienwahl und den Berufswunsch möglichst früh mittels Praktika undStudentenjobs in der angestrebten Branche einer kritischen Prüfung zuunterziehen. So lässt sich sicherstellen, dass die eigenenErwartungen der Wirklichkeit entsprechen. Das Schnuppern in derPraxis kann dabei wichtige Impulse und Motivation für die Fortsetzungdes gewählten Studiums, einen Studienfachwechsel oder dieEntscheidung für eine berufspraktische Ausbildung liefern und so zueinem erfolgreichen Ausbildungsabschluss beitragen. Über die Umfrageunivativ hat im Februar 2017 zusammen mit demMarktforschungsunternehmen Toluna 500 Studenten und 500 Absolventenin Deutschland online befragt. Die Mehrheit der Befragten stammt ausder Altersgruppe zwischen 18 und 54 Jahren. 