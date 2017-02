München (ots) - "IN FORM", eine Initiative des Bundesministeriumsfür Ernährung und Landwirtschaft und des Bundesministeriums fürGesundheit, hat zwei Projekte von Disney Deutschland ausgezeichnet:Den "Disney Mach mit - Fahrrad Sommer" und das TV-Programm "An dieTöpfe, fertig, lecker!""Mit dem Fahrrad Sommer und der Kinder-Comedy-Kochshow gibt DisneyKindern und Familien auf spielerische Weise Anregungen für eineaktivere und ausgewogenere Lebensweise. Deshalb erhalten die Projektedie "Wir sind IN FORM"-Plakette," begründet Kurt Henn vomBundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft die Auszeichnung.Auf dem Zweirad durch den SommerDer "Disney Mach mit - Fahrrad Sommer" startet im April undmotiviert zu mehr Bewegung mit dem Zweirad. Auf einer Aktions-Websitekönnen Kinder und ihre Familien Fahrrad-Quizes und Games mitmachenund tolle Preise gewinnen. Im Mittelpunkt steht das ThemaFahrrad-Tour: Kinder und Familien, die ein Foto von einem Ausflughochladen, können eine Reise ins Disneyland Paris gewinnen. DieWebseite informiert außerdem über Sicherheit im Straßenverkehr, gibtTipps zu ausgewogenen Picknick-Körben für Familienausflüge und stelltDeutschlands schönste Radstrecken vor. Die Deutsche Verkehrswacht undder Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) sind Partner derKampagne.Spaß in der KücheDer Disney Channel strahlt ab dem 2. April die Comedy-Kochshow "Andie Töpfe, fertig, lecker!" aus. Ein junger Chefkoch und seinerwachsener Assistent zeigen wie man mit gutem Teamwork, frischenZutaten, einer großen Portion Kreativität und vor allem ganz vielSpaß neue Gerichte erfinden und zubereiten kann. Die DeutscheGesellschaft für Ernährung (DGE) ist Partner der Show und hat dieRezepte mit entwickelt.Nach der bundesweiten Kampagne "Deutschland schwimmt" imvergangenen Sommer sind "Disney Mach mit - Fahrrad Sommer" sowie "Andie Töpfe, fertig, lecker!" Disneys jüngste Initiativen im Rahmen desweltweiten Engagements der Walt Disney Company, mittels beliebterCharaktere und Geschichten Kinder und Familien Anregungen für eineaktivere und ausgewogenere Lebensweise zu geben.Pressekontakt:The Walt Disney Company GermanyGabriele KellererKronstadter Str. 9/11, 81677 MüchenMail: gabriele.kellerer@disney.comHanne + Maack Kommunikation GmbH BerlinChristian HanneTel:. 0173-7856388Mail: christian.hanne@hm-kom.deOriginal-Content von: The Walt Disney Company (Germany) GmbH, übermittelt durch news aktuell