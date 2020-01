Zweifache Auszeichnung: Versicherungsgruppe die Bayerische unter Deutschlands besten Arbeitgebern

München (ots) - In gleich zwei unabhängigen Studien erzielt die Bayerische einenPlatz unter den besten Arbeitgebern Deutschlands. Die Experten von FocusBusiness und dem Bewertungsportal kununu.de zeichneten die Bayerische jüngst als"Top Arbeitgeber Mittelstand 2020" aus. In der Untersuchung "Leading Employer"des Institute of Research & Data Aggregation, schaffte es dieVersicherungsgruppe in das beste ein Prozent von 100.000 bewertetenArbeitgebern."Der Erfolgskurs der Bayerischen in den letzten Jahren wäre ohne dasbeeindruckende Engagement unserer Mitarbeitschaft nicht denkbar gewesen ", sagtDr. Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzender der Versicherungsgruppe dieBayerische. "Unseren Mitarbeitenden die bestmöglichen Rahmenbedingungen fürexzellente Leistungen zu bieten, ist unser Anspruch. Dieser doppelteRitterschlag macht uns sehr glücklich und bestärkt uns darin, als Arbeitgeberweiterhin unser Bestes zu geben".Im Rahmen der Studie "Top Arbeitgeber Mittelstand" ermittelten Branchenexpertendie besten Arbeitgeber des deutschen Mittelstandes. Unter 900.000 Unternehmenerhalten lediglich Arbeitgeber mit einer kununu.de Weiterempfehlungsrate vonmindestens 70 Prozent und einem Bewertungsdurchschnitt von 3,5 Sternen dieAuszeichnung - Standards, welche die Bayerische deutlich übertrifft.Für die Studie "Leading Employer" analysierten Wissenschaftler undBranchenprofis über 100.000 Unternehmen. Um ein ganzheitliches Bild derArbeitgeber zu erhalten, berücksichtigten sie Aspekte wie Mitarbeiterangebote,Mitarbeiterzufriedenheit, Werteverständnis, wirtschaftliche Gesundheit,Personal-Expertise und Image der Unternehmen.Die Bayerische verbessert die Arbeitsbedingungen für ihre Mitarbeitendenkontinuierlich. Zu den Leistungen zählen beispielsweise Kinderbetreuung,regelmäßige Gesundheitsveranstaltungen und Weiterbildungen, Sportangebote,Coachings, Job-Sharing und Afterwork-Veranstaltungen.Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus denGesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), NeueBayerische Beamten Lebensversicherung AG und der Sachgesellschaft BayerischeBeamten Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen rund500 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich undliegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen von über 4,5Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 6.000 persönliche Berater stehen den Kundender Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat derNeuen Bayerischen Leben in einer aktuellen umfangreichen Unternehmensanalyseerneut die Qualitätsnote A+ ("sehr gut") verliehen.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeWolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/36847/4490010OTS: die BayerischeOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell