Ferrara, Italien (ots/PRNewswire) - Die Braunfleckenkrankheit unddie Marmorierte Baumwanze sind die wichtigsten phytosanitärenProbleme, die den Birnenanbau betreffen, und werden auf dem KongressFuturPera 2019, der vom 28. bis 30. November 2019 im KongresszentrumFerrara Fiere e Congressi stattfinden wird, im Mittelpunkt derFachsitzungen des World Pear Forum (Weltbirnenforum) stehen.Laut Albano Bergami, Mitglied der FuturPera BoD und nationalerVorsitzender der Obstbausektion von Confagricoltura, ist es das Zieldieses fachlichen Teils des internationalen Forums, das inZusammenarbeit mit CSO Italy organisiert wird, eine Bestandsaufnahmeder neuesten Nachrichten zu machen und mögliche Strategien zurBekämpfung von zwei schweren Birnbaumkrankheiten und zur Verbesserungder Produktion zu besprechen."2019 wird als das schreckliche Jahr für den nationalenBirnenanbau in Erinnerung bleiben. Die Priorität bei derWiederbelebung des Sektors besteht darin, Strategien zur Eindämmungdieser Probleme auf wirtschaftlich nachhaltiger Ebene zu ermittelnund zu teilen."Im Einzelnen findet am 28. November ab 14 Uhr eine Sitzung zumThema "Analyse und mögliche Lösungen für die Schädigung durch dieBraunfleckenkrankheit" statt, wobei ein erster Teil dem Bericht überdie Feldversuche von Marina Collina (Universität Bologna) gewidmetist. Es folgen Stefano Civolani (Forschungszentrum Innova); ClaudioCristiani (CAE-Testzentrum) und Michele Preti (Astra). Im zweitenTeil geht es um die Erfahrungen von Baumschulen,Erzeugerorganisationen und Konsortien - die Redner sind Salvi Vivai,Vivai Mazzoni, FruitModena, Agrintesa, Consorzio Agrario dell'Emilia,C.or.ma. Es folgen Loredana Antonacci (Pflanzenschutzabteilung derRegion Emilia-Romagna) und der australische Gartenbauberater MarcelVeens. Moderiert wird die Sitzung von Ivano Valmori, Direktor vonAgroNotizie.Am Samstag, dem 30. November, findet ab 10 Uhr eine Sitzung zumThema "Wie man neue Herausforderungen angeht: am Beispiel derMarmorierten Stinkwanze" statt. CSO Italy beginnt den Tag mit einerÜbersicht über die für den Birnenanbau verwendeten Flächen und einerPrognose für das Jahr 2020 mit einem Bericht von Michele Mariani,einem Fachmann von Fll, Luca Casoli (Phytosanitäre Abteilung vonModena und der Region Emilia) und Lara Maistrello (Universität Modenaund Region Emilia)(http://unimore.academia.edu/LaraMaistrello/CurriculumVitae).Moderiert wird die Veranstaltung von Giannantonio Armentano,Journalist bei der Fachzeitschrift Informatore Agrario.FuturPera wird von Ferrara Fiere e Congressi und OI Pera inZusammenarbeit mit CSO Italy, der Fll. Navarra Foundation, demBeitrag der Region Emilia-Romagna, der Gemeinde Ferrara und derHandelskammer von Ferrara und mit Unterstützung der Bper Banca,Generali Italia und VH Italia Assicurazioni organisiert.