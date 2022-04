Zwei von drei brasilianischen E-Shoppern kaufen 2021 auf ausländischen Websites ein

SÃO Paulo (ots/PRNewswire) -Laut der jüngsten Ausgabe von Webshoppers planen mehr als 70 % der Verbraucher, weiterhin Produkte im Ausland zu kaufenFür viele Brasilianer war der Kauf auf ausländischen Websites im Jahr 2021 eine Möglichkeit, Geld zu sparen, und das trotz des hohen Dollarkurses. Laut der Webshoppers-Umfrage von NielsenIQ|Ebit und Bexs Pay haben 68 % der Online-Verbraucher (87,7 Millionen) im vergangenen Jahr importierte Produkte gekauft und 71 % planen, dies auch weiterhin zu tun. Für mehr als die Hälfte der Verbraucher ist der größte Anreiz der niedrigere Preis.Der Wert der grenzüberschreitenden Einkäufe wird für 2021 auf 36,2 Milliarden R$ geschätzt, was einem Anstieg von 60 % gegenüber 2020 und einem Anstieg von 32 % im E-Commerce insgesamt entspricht. Dieses Segment macht inzwischen 17 % des Gesamtumsatzes aus; ein Teil dieses Wachstums ist darauf zurückzuführen, dass ausländische E-Commerce-Websites die lokalen Zahlungsmethoden besser integrieren.„Dies machte es für die Menschen leichter, Waren im Ausland zu kaufen. Käufe, die bisher nur einem kleinen Teil der Bevölkerung mit Zugang zu einer internationalen Kreditkarte vorbehalten waren, können nun von einer größeren Gruppe von Menschen getätigt werden, die inländische Kreditkarten oder auch Pix, das brasilianische Sofortzahlungssystem, verwenden können", so Luiz Henrique Didier Jr, CEO von Bexs Pay.Die beliebtesten Kategorien waren im letzten Jahr Mode (38 %), Elektronik (36 %) sowie Heimtextilien (24 %). Schnellere Lieferungen sind einer der Aspekte, die das brasilianische Interesse an internationalen Käufen fördern. „Dies zeigt, dass die brasilianischen Verbraucher sich für Produkte aus dem Ausland interessieren, obwohl sie oft mit technischen Hindernissen konfrontiert sind", sagte Marcelo Orsanai, Leiter des Bereichs E-Commerce bei NielsenIQ|Ebit.Ein weiteres interessantes Ergebnis ist das Wachstum der Plattformen, die die Brasilianer schnell angenommen haben. Im Jahr 2021 kauften 56 % der Verbraucher bei Shopee und 21 % bei Shein ein, die es vor dem letzten Jahr in Brasilien praktisch nicht gab.Informationen zu Bexs PayBexs Pay ist ein bahnbrechender Anbieter von grenzüberschreitenden digitalen Zahlungen, der mit den Finanzdienstleistungen von Bexs Banco verbunden ist. Unsere API-Plattform bietet eine einzigartige Kombination digitaler Zahlungslösungen für Ein- und Auszahlungen, die es Online-Unternehmen ermöglicht, in Brasilien tätig zu werden. In nur einem Jahr hat Bexs Pay bereits Millionen von Zahlungen für globale Unternehmen wie TikTok, Wordline, Kwai und Thunes abgewickelt.Informationen zu NielsenIQNielsenIQ ist führend in der Bereitstellung des umfassendsten, unvoreingenommenen Überblicks über das Verbraucherverhalten weltweit. NielsenIQ basiert auf einer bahnbrechenden Plattform für Verbraucherdaten und bietet umfangreiche Analysefunktionen, die den weltweit führenden Konsumgüterherstellern und Einzelhändlern mutige und sichere Entscheidungen ermöglichen.Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1783630/Logo_BexsPay_01.jpgPressekontakt:Beatriz Montesanti,Telefon: 55 11 98536-3135,E-Mail: beatriz@ovocom.com.brOriginal-Content von: Bexs Pay, übermittelt durch news aktuell