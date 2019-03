Finanztrends Video zu



Mainz (ots) -Dienstag, 26. März 2019, 22.25 UhrErstausstrahlungEin Schicksalsschlag verschlägt den gelernten Elektriker Bernd indie Obdachlosigkeit. Doch er versucht, das Beste aus seiner Situationzu machen. "Du kannst vom Bett aus die ganzen schönen Frauenbewundern und beobachten und bestaunen", erzählt er. Gemeint ist seinexklusiver Schlafplatz unter der Wittelsbacher Brücke in München.Gemeinsam mit seinem ungarischen "Mitbewohner" Zoltan und dessenVorliebe für Kunstwerke baut er unter anderem Schneeplastiken amFluss, gespickt mit Bernds Lebensweisheiten und Konfuzius-Zitaten.Mit ihrem "Philosophie-Garten" erfreuen die beiden Jogger undPassanten. Die bringen im Gegenzug etwas Geld und Essen. Doch fürBernd ist klar: "Für alle Fälle soll das hier keine Dauerbaustellewerden. Ich hab' nich' vor, hier unter der Brücke zu sterben. Das is'- so möchte ich es betrachten - so etwas wie eine Zwischenstation fürmich im Leben."Dokumentarfilmer Alexander Bambach begleitet die beidenobdachlosen Lebenskünstler in der "Weltstadt mit Herz". IhreSituation verändert sich während der Dreharbeiten grundlegend. Berndschlägt einen Weg ein, der ihn aus der Obdachlosigkeit herauszuführenscheint, und auch Zoltan wird sein Lager verlassen. Der Film ist eineindringliches, aber auch unterhaltsames Porträt. 3sat zeigt denDokumentarfilm "Zwischenstation" am Dienstag, 26. März, um 22.25 Uhrin Erstausstrahlung.Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zwischenstation"Zwischenstation" als Video-Stream: https://ly.zdf.de/L7V/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell