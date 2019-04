Zwei neue Teamleiter in der ZDF-Programmdirektion (FOTO)

Mainz (ots) -Roman Beuler wird ab 1. Mai 2019 neuer Leiter des Teams "Comedyund Kabarett" in der ZDF-Hauptredaktion Show. Ab 1. Juni 2019übernimmt Dr. Katharina Görtz die Teamleitung Fernsehfilm 1 in derHauptredaktion Fernsehfilm/Serie II des ZDF.Roman Beuler folgt auf Stephan Denzer, der als neuer Leiter zumrenommierten Mainzer unterhaus gewechselt ist. Beuler ist einerfahrener TV-Macher, der seine Karriere in der Chefredaktion des ZDFbegonnen hat. Dort leitete er zunächst die Redaktion "hallodeutschland", dann die "Redaktion "Zeitgeschehen". Mit dem Wechsel indie Programmdirektion übernahm er die Leitung des Teams"Infotainment" in der Hauptredaktion Show und dann dieverantwortliche Redaktion für "Aktenzeichen XY... ungelöst" und denRelaunch von "Vorsicht, Falle!".Roman Beuler war an zahlreichen Neukonzeptionen des Programmsbeteiligt und hat viele Formate zum Erfolg geführt. Seine Erfahrungensowohl im unterhaltenden als auch im journalistischen Fach zeichnenihn aus.Als neuer Leiter des Teams Comedy und Kabarett verantwortet RomanBeuler unter anderem die Sendungen "heute-show", "Die Anstalt","Mann, Sieber" und "NEO MAGAZIN ROYALE". Zusammen mitDevelopment-Chef Thorsten Haas ist er im ZDF für Neuentwicklungen undFormatakquise zuständig. Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegenwird er die erfolgreichen Kabarett- und Comedyformateweiterentwickeln.Dr. Katharina Görtz ist seit 2004 beim ZDF. Die erfahreneProgrammmacherin übernimmt in der neuen Position die Verantwortungfür den Sendeplatz "Donnerstag, 20.15 Uhr", für die neuen Reihen im"Herzkino" und die Mehrteiler der Hauptredaktion. Sie folgt aufAlexander Bickel, der neuer Leiter des Programmbereiches Fernsehfilm,Kino und Serie des WDR wird.Katharina Görtz verfügt über hervorragende Branchenkenntnis undInteresse an strategischen Fragen. Sie wird neue Impulse fürpopuläres fiktionales Erzählen im ZDF setzen.Nach ihrem Studium an den Universitäten Leipzig, Erlangen-Nürnbergund Mainz, wo sie im Fach Filmwissenschaft promoviert hat, arbeiteteKatharina Görtz zunächst als Redakteurin in der damaligenHauptredaktion Reihen und Serien Vorabend des ZDF. Seit 2013 gehörtsie der ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie II an. Zu denProduktionen, die sie verantwortet hat, zählen unter anderen dieSerien "Bettys Diagnose" und "SOKO Stuttgart" sowie die Fernsehfilme"Bankraub für Anfänger", "Blauwasserleben" und der Zweiteiler "DieHolzbaronin".Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/personalienBio Roman Beuler:https://presseportal.zdf.de/biografie/Person/roman-beuler/Bio Katharina Görtz:https://presseportal.zdf.de/biografie/Person/dr-katharina-goertz/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell