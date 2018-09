München (ots) - Premieren für Pfarrerin Ilka Sobottkeund Pfarrerin Dr. Stefanie SchardienIlka Sobottke heißt die neue evangelische Sprecherin aus Mannheim,die am 23. März 2019 ihr erstes "Wort zum Sonntag" sprechen wird.Ilka Sobottke studierte in Heidelberg und Rom, absolvierte ihrVikariat im Hochschwarzwald und in Neapel. Seit 1999 ist sie mittenin Mannheim Pfarrerin, Studierendenpfarrerin undCityKirchenpfarrerin. Das Leben dort im Spannungsbogen vonObdachlosen, Arbeitslosen, Menschen in Not, Studierenden, YoungUrbans, Künstler*innen, Musiker*innen und vielen anderen Menschenbewegt sie. Diese Arbeit verrichtet sie im Team mit Kolleginnen undKollegen."Ich erzähle gerne Geschichten, die Herz und Verstand anrühren,die Trauer, Glück und Verzweiflung teilen lassen, von Menschen, diebesondere Erfahrungen machen. In der Arbeit mit Menschen in Noterlebe ich es als befreiend und tröstend, den Schmerz und das Glückzu teilen - und darin Gottes Begleitung zu spüren. Politische undgesellschaftliche Veränderungen spiegeln sich zumeist im Lebeneinzelner wieder - in meiner Arbeit habe ich oft damit zu tun, dassso etwas wie Wohnungsnot und ansteigende Obdachlosigkeit oder dieZunahme psychischer Erkrankungen sehr spürbar sind. Aber ich habeauch oft damit zu tun, wie begeistert und liebevoll Menschen einanderbeistehen und wie daraus Intensität, Nähe und Glück entstehen. Alldas ist der 'Stoff', aus dem meine 'Worte zum Sonntag' Kraft schöpfenwerden" - so Ilka Sobottke zu ihren Beweggründen. Ilka Sobottke (SWR)löst Alfred Buß aus Unna (WDR) ab, der nach fünf Jahren sein letztes"Wort zum Sonntag" am 22. Dezember 2018 sprechen wird.Als weitere Sprecherin wurde Dr. Stefanie Schardien benannt. DiePfarrerin aus Fürth wird am 20. April 2019 ihr erstes "Wort zumSonntag" sprechen.Dr. Stefanie Schardien wuchs in der Herzlichkeit des Ruhrgebietsauf. Studium und Beruf führten sie u.a. nach Toronto, Bochum,Hildesheim und Nürnberg. Als Pfarrerin der evangelisch-lutherischenKirche in Bayern arbeitet sie seit 2016 im Team der KirchengemeindeSt. Michael in der Fürther Altstadt. "Die Gemeinde hat einenfröhlichen weiten Geist, der viel Kreativität ermöglicht.Gleichzeitig kennt man sich und kümmert sich umeinander.""Von Gott in der Welt erzählen - darin sehe ich meinen wunderbaren'Arbeitsauftrag' für 'Das Wort zum Sonntag'. Worum es dabei jeweilsgehen wird? Das werden mir Erlebnisse aus dem Alltag oderEntwicklungen in unserem gesellschaftlichen Leben aufgeben. Denn oftstellen sich Menschen - ob kirchlich verbunden oder nicht - Fragen,die auch religiöse Dimensionen haben. Diesen Fragen möchte ich gerngemeinsam mit den Zuschauerinnen und Zuschauern nachgehen und diePerspektiven des evangelischen Glaubens so übersetzen, dass sie fürden Alltag Bedeutung gewinnen können. Zu meiner Hoffnung als Christingehört, dass Gott genau da zu finden ist: nicht fern im Himmel,sondern mitten im Alltag, irgendwo zwischen Küche und Arbeitsplatz,auf Spielplätzen, im Krankenhaus oder am Bahnhof", so Dr. StefanieSchardien zu ihrer neuen Aufgabe.Dr. Stefanie Schardien (BR) löst Elisabeth Rabe-Winnen ausHildesheim (NDR) ab, die nach drei Jahren ihr letztes "Wort zumJahresbeginn" am 1. Januar 2019 sprechen wird.Die beiden Neuen in der zweitältesten Sendung des Ersten DeutschenFernsehens ergänzen "Das Wort zum Sonntag"-Team bestehend aus je vierSprecherinnen und Sprecher der katholischen und evangelischen Kirche.Von Seiten der katholischen Kirche: Gereon Alter aus Essen (WDR),Wolfgang Beck aus Hildesheim (NDR), Lissy Eichert aus Berlin (rbb)und Benedikt Welter aus Saarbrücken (SR). Von Seiten derevangelischen Kirche: Christian Rommert aus Bochum (WDR) und AnnetteBehnken aus Loccum (NDR).Für Interviewwünsche zu den neuen Sprechern des "Das Wort zumSonntag" melden Sie sich bitte bei untenstehendem Pressekontakt.Unter der Adresse www.DasErste.de/wort finden sich die aktuellenManuskripte, Porträts der Sprecher/Innen und Hintergrundinformationenzur Sendung. Links führen zu den Informationsangeboten der Kirchenund ihren Seelsorge-Einrichtungen.Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFotos unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell