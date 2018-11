Koblenz (ots) - "Marke des Jahres 2018": Im Ranking der Marken,die Verbraucher am besten bewerten, gehört die Debeka zu denTop-Five-Marken der Versicherungsbranche. Damit zählt diegenossenschaftlich geprägte Gruppe, die auch eine Bausparkasseumfasst, zu den Spitzenreitern aus insgesamt 36 Produkt-Kategorien -von Einzelhandel über Touristik bis hin zu Dienstleistern. In derVerbraucherumfrage wurden jeweils sechs unterschiedliche Bewertungenabgegeben: Allgemeiner Eindruck, Qualität,Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenzufriedenheit,Weiterempfehlungsbereitschaft und Arbeitgeberimage.Seit 2015 ermittelt die Data und Analytics Group YouGov inKooperation mit dem Handelsblatt die "Lieblingsmarken der Deutschen".Die diesjährigen Ergebnisse des Rankings "Marke des Jahres 2018"basieren insgesamt auf über 900.000 Online-Interviews, die YouGov imZeitraum vom September 2017 bis August 2018 täglich für denMarkenperformance-Tracker "YouGov BrandIndex" repräsentativ für diedeutsche Bevölkerung ab 18 Jahren durchgeführt hat.Weitere Studie bestätigt die ErgebnisseNach einer ebenfalls jetzt erschienenen Verbraucherumfrage desNachrichtensenders n-tv und des Deutschen Instituts fürService-Qualität GmbH & Co. KG (DISQ) zählt die Debeka nicht nur zuden "Lieblingsmarken", sondern zeichnet sich auch durch einebesondere Fairness aus. Dafür wurde dem Unternehmen Ende Oktober derDeutsche Fairnesspreis verliehen. In einer Kundenbefragung erfragtendie Marktforscher über ein Online-Panel die Zufriedenheit derVerbraucher in drei Leistungsbereichen: dasPreis-Leistungs-Verhältnis, die Zuverlässigkeit und die Transparenz.Bei dieser Erhebung bewerteten rund 50.000 Verbraucher insgesamt 547Unternehmen aus 46 Branchen.Im Detail ging es dabei um die Preisgestaltung und Zuverlässigkeitder Produkte sowie die Einhaltung von Absprachen bis hin zur Kulanzbei Reklamationen. Die Befragung berücksichtigte zudem dieVollständigkeit und Verständlichkeit von Produktinformationen, dieTransparenz von Verträgen und den Verzicht auf versteckte Kosten undLockangebote.Ansprechpartner für die Presse:Dr. Gerd BennerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: (02 61) 4 98 - 11 00Christian ArnsAbteilungsleiter KonzernkommunikationTelefon: (02 61) 4 98 - 11 22DebekaKrankenversicherungsverein a. G.56058 KoblenzTelefon: (02 61) 4 98 - 11 88Telefax: (02 61) 4 98 - 11 11E-Mail: presse@debeka.deInternet: www.debeka.dePflichtangaben der Debeka-Unternehmen gemäß § 35a GmbHG / § 80 AktG:www.debeka.de/pflichtangabenOriginal-Content von: Debeka Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell