Mainz (ots) -Ein fünffacher Babymord in Wernigerode vor 35 Jahren und einPolizistenmord im Leipzig des Jahres 1981 stehen im Mittelpunkt vonzwei neuen Folgen der ZDFinfo-Reihe "Mysteriöse Kriminalfälle derDDR". Am Dienstag, 20. August 2019, 20.15 Uhr in ZDFinfo, geht es in"Tödlicher Abgrund" um Serienmorde in der DDR der 80er Jahre. Ab21.00 Uhr beleuchtet die zweite neue Folge, "Staatsmacht im Visier",unter anderem eine vermeintlich politisch motivierte Tat, die sichals tragische Eskalation der gescheiterten Republikflucht einesskrupellosen jungen Mannes entpuppte. Von 21.45 Uhr bis Mitternachtsind noch einmal die bisherigen drei Folgen der am 30. September 2017in ZDFinfo gestarteten Reihe zu sehen: "Habgier unter Genossen", "ImFadenkreuz der Stasi", "Tödliche Tabus".Der fünffache Babymord in Wernigerode, den die neue Folge"Tödlicher Abgrund" aufgreift, erwies sich als Fall eines Ehepaares,das fünf Kinder sofort nach der Geburt getötet hatte. Das wurdeallerdings erst nach umfangreichen Ermittlungen klar. Ein weitererFall in dieser Doku: eine Mordserie, die 1984 in Neubrandenburg fürUnruhe sorgte - fünf Morde an Minderjährigen und jungen Männern, dieauf das Konto eines NVA-Soldaten gingen, der dafür zulebenslänglicher Haft verurteilt wurde. Federführend bei denErmittlungen: das Ministerium für Staatssicherheit.Angriffe auf den Staat konnte die DDR-Führung nicht auf sichsitzen lassen, wie die zweite neue Folge der Reihe, "Staatsmacht imVisier", nicht nur am Fall des Polizistenmordes von 1981 zeigt. Esgeht zudem um Ermittlungen im Zusammenhang mit einem Sexualmord, inden ein NVA-Offizier verstrickt war. Um den Verdächtigen zuüberführen, setzten die damaligen Ermittler auf eine Methode aus demGeheimdienst- und Spionage-Milieu - den sogenannten Romeo-Trick: Siesetzten einen Gigolo auf die Frau des Täters an - und das mit Erfolg.Die fünf Folgen der Reihe "Mysteriöse Kriminalfälle der DDR" zeigtZDFinfo unter anderem erneut am Dienstag, 27. August 2019, von 15.00bis 18.45 Uhr.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/kriminalfaellederddrZDFinfo in der ZDFmediathek: https://zdfinfo.dehttps://twitter.com/ZDFinfohttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell