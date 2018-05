Zwei neue Flugziele im Sommerflugplan ab Erfurt

ERFURT (dpa-AFX) - Thüringens einziger internationaler Flughafen in Erfurt erweitert die Ziele im Sommerflugplan.



Neu im Programm sei seit Montag das griechische Thessaloniki, teilte die Flughafen Erfurt GmbH mit. Mit Beginn der Sommerferien Anfang Juli komme außerdem Bodrum an der türkischen Ägäis hinzu. Insgesamt würden damit in den Sommermonaten 19 Ziele regelmäßig von Erfurt aus angeflogen, sagte ein Sprecher auf Anfrage.

Im vergangenen Jahr waren in Erfurt rund 283 000 Passagiere abgefertigt worden. Das waren nach Angaben der Flughafengesellschaft 20 Prozent mehr als im Jahr davor. Ein Grund dafür sei, dass die Fluggesellschaft Germania eine weitere Maschine in Erfurt stationiert habe./ro/DP/tos