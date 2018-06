Zwei neue Eurojackpot-Millionäre in NRW / Gewinner im Raum Recklinghausen und Raum Duisburg / Jackpot von 90 Millionen Euro vierte Woche in Folge (FOTO)

Münster (ots) -Der Lotterie Eurojackpot verdanken zwei Spielteilnehmer ausNordrhein-Westfalen ihre Aufnahme in den exklusiven Kreis derMillionäre. Am vergangenen Freitag (8. Juni) ging es erneut um 90Millionen Euro in der obersten Gewinnklasse von Eurojackpot und durchden Überlauf des Jackpots in die zweite Gewinnklasse um weitere 22Millionen Euro. Während der oberste Gewinnrang erneut unbesetztblieb, konnten insgesamt fünf Spielteilnehmer - darunter die beidenGlücklichen aus NRW - die zweite Gewinnklasse treffen und erhaltenjeweils 4.673.083,20 Euro.Die beiden Neu-Millionäre aus Nordrhein-Westfalen haben ihreSpielscheine im Kreis Recklinghausen und Großraum Duisburg jeweils ineiner WestLotto-Annahmestelle gespielt. Für den Glückstipp im KreisRecklinghausen wurde die WestLotto-Kundenkarte genutzt.Eurojackpot erweist sich als Lotterie für die großenMillionengewinne: Im August 2017 konnte der 100. Millionär bei derLotterie über alle 18 teilnehmenden europäischen Länder begrüßtwerden. Start von Eurojackpot war im März 2012. Mit der letztenZiehung vom Freitag (8. Juni) liegt die Anzahl der Millionäreinzwischen schon bei 150, und es spricht viel dafür, dass diekommende Ziehung an diesem Freitag (15. Juni) weitere Millionärebringt. In der zweiten Gewinnklasse liegt dieGewinnwahrscheinlichkeit bei 1:6 Millionen. Selten war es so leicht,bei einer Lotterie Millionär zu werden. Im Vergleich: Im oberstenGewinnrang von Eurojackpot liegt die Gewinnwahrscheinlichkeit bei1:95 Millionen.Nordrhein-Westfalen ist bisher beim Eurojackpot sehr erfolgreichgewesen. Allein 22 Eurojackpot-Millionäre kommen aus unseremBundesland - so viele wie aus keinem anderen Bundesland. Der höchsteEurojackpot-Gewinn in NRW stammt aus dem Jahr 2016. Rund 76,8Millionen Euro gingen damals in den Raum Köln/Bonn.Wer sein Millionen-Glück diese Woche noch probieren möchte:Mitspielen kann man in allen WestLotto-Annahmestellen oder unterwww.westlotto.de. Wer wird der nächste Eurojackpot-Millionär ausNordrhein-Westfalen?Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341Fax: 0251-7006-1399E-Mail: axel.weber@westlotto.comOriginal-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuell