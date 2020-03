Zwei freie Plätze zwischen den Bundestagsabgeordneten

BERLIN (dpa-AFX) - "Social Distancing" im Bundestag: Wegen Ansteckungsgefahr gilt bei den Plenarsitzungen in dieser Woche eine besonders strenge Sitzordnung.



Auf vielen blauen Abgeordneten-Stühlen wurden am Dienstag Zettel mit der Aufschrift "Bitte freilassen" verteilt, damit zwischen den einzelnen Parlamentariern möglichst zwei Plätze unbesetzt sind. Weitere Regelungen - etwa zum Betreten und Verlassen des Plenarsaals - wollte die Bundestagsverwaltung im Laufe des Tages bekannt geben.

An diesem Mittwoch will der Bundestag im Schnellverfahren mehrere Gesetze verabschieden, die die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie abmildern sollen. Um die grundgesetzlich vorgeschriebene Schuldenbremse zu umgehen, ist allerdings die sogenannte Kanzlermehrheit notwendig - dafür müssen mindestens 355 der 709 Abgeordneten zustimmen. Eine Plenarsitzung mit Minimalbesetzung - wie ursprünglich angedacht - ist daher nicht möglich. Viele Parlamentarier wollen die Debatte allerdings in ihren Büros am Fernseher verfolgen und erst zu den Abstimmungen im Saal erscheinen./ax/DP/mis