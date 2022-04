Zwei deutsche Universitäten treten in der Amazon UE Masters 2022 Rocket League, veranstaltet von GGTech, an

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Berlin (ots/PRNewswire) -· Die DG Dragons von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und das Team Uni Esports Dortmund von der Technischen Universität Dortmund werden in der Rocket League Amazon UNIVERSITY Esports Masters gegen sechs andere Top-Universitätsteams aus ganz Europa für Deutschland antreten.· Aus dem Gesamtpreispool von 6.000 € gehen 3.000 € an den Gewinner des Finales am Sonntag.Die Loughborough Lions und Portsmouth Paladins werden beim großen Finale an diesem Wochenende, das von GGTech veranstaltet wird, gegen Europas beste Hochschulteams um den Titel der Amazon UNIVERSITY Esports Masters (https://uemasters.com/) Rocket League kämpfen.Die acht bestplatzierten Teams aus der Gruppenphase, darunter die deutschen Vertreter der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und der Technischen Universität Dortmund, kämpfen am Samstag, 30. April, in den Playoffs um einen Platz im großen Finale am Sonntag, 1. Mai.Bei den Playoffs der Rocket League an diesem Wochenende treten neben den beiden deutschen Teams zwei Teams aus dem Vereinigten Königreich sowie Vertreter aus Irland, Belgien, Italien und den Niederlanden an, die alle um ihren Anteil am 6.000 €-Preispool kämpfen werden.Marcin Rausch, Projektleiter von Amazon UEMasters, erklärte: „Das ist die erste Saison, in der das Rocket League-Turnier Teil der Amazon UNIVERSITY Esports Masters ist. Für uns ist es also die Pilotrunde in diesem Wettbewerb. Deshalb testen wir verschiedene Optionen und Formate. Wir sind sehr gespannt und freuen uns auf das bevorstehende Finale."Für viele Spieler ist das wie ein Traum, der wahr wird: „Es ist einfach unglaublich, gegen Teams wie Düsseldorf, Portsmouth oder Amsterdam anzutreten, die alle Top-Teams der European University Rocket League sind", so Robin Berger (Repi66), Spieler von Uni Esports Dortmund. Er hoffe, auf seiner E-Sports-Karriere aufzubauen: „Ein Studium der Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaft mit dem Ziel, nach meinem Abschluss in einer Führungsposition bei einer E-Sports-Organisation zu arbeiten."Das Finale wird auf Englisch hier zu sehen sein: twitch.tv/uemasters und auf Spanisch hier: twitch.tv/universityesportstv.Die Amazon UNIVERSITY Esports Masters, unterstützt von GGTech, wird in Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern wie Riot Games und dem Tech-Riesen Intel sowie Twitch Student produziert, die die Playoffs und Finals übertragen, das Publikum die Spiele hautnah erleben lassen und den Wettbewerb so auf ein ganz neues Level heben.Informationen zu GGTech EntertainmentDie GGTech Entertainment Group bringt der Gesellschaft die Welt der Videospiele und des E-Sports näher und fördert Werte wie Integration, Sportsgeist, Teamarbeit sowie den Wunsch, sich zu verbessern und Unterhaltung als Lernmotivation zu nutzen. GGTech Entertainment engagiert sich für interaktive Umgebungen, die auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Videospielen spezialisiert sind, und investiert in die Erstellung von Inhalten mit neuen Technologien wie Virtual Reality, Augmented Reality und Mixed Reality. Weitere Informationen: www.ggtech.es.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1807393/GGTech_GER_Universities.jpgPressekontakt:Manu Egea,megea@ggtech.es,+34 638 428 316Original-Content von: GGTech, übermittelt durch news aktuell