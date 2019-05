Zwei auf dem EuroPCR vorgestellte Studien zur renalen Denervierung zeigen positive Ergebnisse bei Hochrisikopatienten mit Bluthochdruck (FOTO)

Dublin und Paris (ots) -Forscher haben auf der EuroPCR Jahrestagung die neuesten Dateneiner klinischen Studie vorgestellt. Sie deuten darauf hin, dass dierenale Denervierung (RDN) mit dem Medtronic Symplicity[TM] System zurrenalen Denervierung mit einem reduzierten Auftreten vonsubklinischem Vorhofflimmern (AF) bei einer kleinen Teilmenge vonHochrisikopatienten mit hypertensiver Herzerkrankung über einenmedianen Follow-up-Zeitraum von mehr als zwei Jahren verbunden war.Die Ergebnisse der monozentrischen, randomisierten,scheinkontrollierten Studie wurden heute im Rahmen einerLate-Breaking Clinical Trial Session auf der EuroPCR Jahrestagung2019 in Paris vorgestellt.Die von Medtronic finanzierte, vom Studienleiter geführte Studierandomisierte 80 Patienten entweder zum Verfahren der renalenDenervierung mit dem Symplicity System oder zu einem"Schein"-Verfahren. Die renale Denervierung ist einminimal-invasives, katheterbasiertes Verfahren, das mittels Energieüberaktive Nierennerven behandelt. Dies verringert die Aktivität derNervenbahnen, was sowohl für Bluthochdruck als auch fürHerzrhythmusstörungen verantwortlich sein soll. Das Auftreten vonVorhofflimmern wurde durch die implantierbare Diagnosetechnologie vonMedtronic überwacht. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass sichsubklinisches Vorhofflimmern in der RDN-Patientengruppe mit einergeringeren Rate entwickelte als in der Gruppe, die dasScheinverfahren erhielten (19 Prozent gegenüber 47 Prozent)."In der Hochrisikogruppe von Patienten mit hypertensiverHerzkrankheit, die ein Risiko für Vorhofflimmern und einenkardiovaskulären Tod haben, deutet diese Studie darauf hin, dass dierenale Denervierung einen wichtigen Vorteil bringen könnte", sagteDr. Marshall J. Heradien, Kardiologe und Facharzt an der StellenboschUniversität in Kapstadt, Südafrika, und Studienleiter. "InÜbereinstimmung mit früheren Studien zeigen diese Daten, dass dasVerfahren der renalen Denervierung einen dauerhaften, positivenEffekt hat, der zu verbesserten klinischen Ergebnissen führen kann."Neue Daten des globalen SYMPLICITY Registers liegen vor DieForscher berichteten auch über neue Drei-Jahres-Daten des globalenSYMPLICITY Registers (GSR). Es ist das größte Register, das dielangfristige Sicherheit und Wirksamkeit der Medtronic Systeme zurrenalen Denervierung in der Praxis bei Patienten mit unkontrollierterHypertonie dokumentiert. Bis heute hat das Register mehr als 2.600Patienten eingeschlossen, die mit renaler Denervierung behandeltwurden. Es beinhaltet eine dreijährige Nachbeobachtung von mehr als2.300 Patienten.Die jüngsten Register-Ergebnisse, die bei der EuroPCR Jahrestagungvorgestellt wurden, zeigten, dass die renale Denervierung zusignifikanten und klinisch bedeutsamen Blutdrucksenkungen sowohl beider Praxismessung als auch bei der 24h-Langzeitblutdruckmessungführte, die bis drei Jahre nach der Operation aufrechterhalten wurden(16,5 mmHg bei der Praxismessung des systolischen Blutdrucks und 8,9mmHg bei der systolischen 24h-Lanzeitblutdruckmessung). DieErgebnisse des Registers zeigten, dass die Blutdrucksenkungen inverschiedenen Subgruppen von Hochrisikopatienten konsistent undnachhaltig waren, einschließlich solcher mit Diabetes, isoliertersystolischer Hypertonie, chronischer Nierenerkrankung, resistenterHypertonie und solchen im Alter von 65 Jahren und älter."Wie diese auf der EuroPCR vorgestellten Studien zeigen auchweitere neue Daten, dass die renale Denervierung eine sichere undsinnvolle Ergänzung zur Behandlung der unkontrollierten Hypertonieist, bei der Patienten mehrere Jahre lang und im Rahmen der täglichenklinischen Praxis eine signifikante Blutdrucksenkung erfahren", sagteDave Moeller, Vice President und General Manager des GeschäftsfeldsCoronary and Renal Denervation, das Teil der Cardiac and VascularGroup von Medtronic ist. "Die Ergebnisse dieser Studien werden zurrobusten, wachsenden Evidenz für die renale Denervierung beitragenund können für die Therapieerwägungen für Patienten mitunkontrollierter Hypertonie wichtig sein."Bluthochdruck ist einer der größten Risikofaktor für denkardiovaskulären Tod. Er erhöht das Risiko von Herzinfarkt,Schlaganfall, Herzinsuffizienz und Nierenversagen dramatisch. Diejährlichen direkten Kosten der Hypertonie werden auf 500 MilliardenDollar weltweit geschätzt. Es wird geschätzt, dass fast 20 Prozentder Patienten ihre oralen Medikamente nicht einnehmen und fast dieHälfte der Patienten ihre Medikamente teilweise nicht einnehmen. Diesunterstreicht die Notwendigkeit alternativerBehandlungsmöglichkeiten.Zusätzlich zum globalen SYMPLICITY-Register umfasst das globaleMedtronic SPYRAL HTN Studienprogramm die SPYRAL HTN PIVOTAL- und dieSPYRAL HTN-ON-MED-Studie, die beide als prospektive, randomisierte,scheinkontrollierte Studien Patienten mit unkontrolliertem Blutdruckmit und ohne begleitend verschriebene blutdrucksenkende Medikamenteauswerten. Medtronic führt zudem eine 70 Patienten umfassendeSYMPLICITY AF-Studie durch, in der die renale Denervierung beiPatienten mit paroxysmalem und persistentem Vorhofflimmern untersuchtwird. Das Symplicity Spyral[TM] System ist für den kommerziellenEinsatz in mehr als 50 Ländern weltweit zugelassen. 