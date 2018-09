Zwei ZDF-Produktionen beim Deutschen Schauspielpreis ausgezeichnet: Rosalie Thomass, Paula Beer und Barry Atsma geehrt (FOTO)

Mainz (ots) -Am Freitagabend, 14. September 2018, wurden bei der Verleihung desDeutschen Schauspielpreises im Berliner Zoopalast die beidenZDF/ARTE-Produktionen "Eine unerhörte Frau" und "Bad Banks"ausgezeichnet: Gleich zwei Schauspielerinnen, Rosalie Thomass ("Eineunerhörte Frau") und Paula Beer ("Bad Banks"), wurden mit demDeutschen Schauspielpreis in der Kategorie "Schauspielerin in einerHauptrolle" geehrt. In der Kategorie "Schauspieler in einerHauptrolle" erhielt Barry Atsma ("Bad Banks") den DeutschenSchauspielpreis.Rosalie Thomass wurde für ihre darstellerische Leistung in demDrama "Eine unerhörte Frau" in der Kategorie "Schauspielerin in einerHauptrolle" ausgezeichnet. Sie spielt in dem ZDF/ARTE-Fernsehfilm dieBäuerin Hanni, die fest davon überzeugt ist, dass ihre neunjährigeTochter ernsthaft krank ist. Hanni kämpft um das Leben ihrer Tochterund setzt dabei alles aufs Spiel. Regisseur Hans Steinbichlerinszenierte das Familiendrama nach wahren Begebenheiten. "Eineunerhörte Frau" ist eine Koproduktion des ZDF mit Lailaps PicturesGmbH (Produzent: Nils Dünker) in Zusammenarbeit mit ARTE; gefördertvon FFF Bayern. Die Redaktion im ZDF hat Daniel Blum.Paula Beer wurde für ihre darstellerische Leistung in derZDF/ARTE-Serie "Bad Banks" (Regie: Christian Schwochow, Headautor:Oliver Kienle, Writers' Room: Jana Burbach, Jan Galli, Idee: LisaBlumenberg) in der Kategorie "Schauspielerin in einer Hauptrolle"geehrt. Paula Beer spielt die junge hochbegabte InvestmentbankerinJana Liekam.Barry Atsma, ausgezeichnet in der Kategorie "Schauspieler in einerHauptrolle", spielt in "Bad Banks" den Investment-Chef derFrankfurter Deutschen Global Invest Bank Gabriel Fenger. Er ist dasParadebeispiel für einen skrupellosen Banker, zeigt sich aber auchimmer wieder von seiner sympathischen Seite."Bad Banks" ist eine Produktion der LETTERBOX Filmproduktion undIRIS Productions in Koproduktion mit dem ZDF in Zusammenarbeit mitARTE, gefördert durch Film Fund Luxembourg, German Motion PictureFund, HessenFilm und Medien. Die Redaktion im ZDF haben Caroline vonSenden und Alexandra Staib in Zusammenarbeit mit den ARTE-KollegenUta Cappel und Andreas Schreitmüller.Der Deutsche Schauspielpreis ist eine Auszeichnung vonSchauspielern für Schauspieler und Menschen, die durch ihr Schaffenin besonderer Weise Schauspielkunst inspiriert und gefördert haben.Der Preis wird an Persönlichkeiten vergeben, die mit ihrerschöpferischen Leistung dem deutschen Film zu einer vielschichtigenIdentität verhelfen und andere damit inspirieren.http://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartnerin: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos zu "Bad Banks" sind erhältlich über ZDF Presse undInformation, Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/badbanksPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell