Zwei Wochen lang das Programmieren mit Java trainieren - im openHPI-Kurs

Potsdam (ots) - Mit einem Onlinekurs zur Programmiersprache Javaprobiert das Hasso-Plattner-Institut (HPI) auf seinerBildungsplattform https://open.hpi.de jetzt ein neues Format aus: Vom10. September an bietet der kostenlose zweiwöchige Kurs "JavaCapstone" viele praktische Übungen und die Arbeit an einem kleinenProjekt an. Lehrvideos spielen in dem englischsprachigen Kurs nureine untergeordnete Rolle. Anmelden können sich Programmierfans undAnhänger der beliebten Sprache Java unterhttps://open.hpi.de/courses/java-capstone-1."In der ersten Folge einer Serie ähnlicher Workshops lassen wirunsere Teilnehmer alleine oder im Team ein einfaches Spielprogrammieren, z.B. Pong oder BreakOut", erläutert derHPI-Wissenschaftler Thomas Staubitz. Zusammen mit seinem KollegenRalf Teusner leitet er den Onlinekurs. Beide helfen den Teilnehmernmit dieser Aufgabe, eigene kleine Java-Programme mit einer grafischenBenutzeroberfläche zu konzipieren und zu erstellen.Die Kursleiter erwarten, dass die Teilnehmer an dem "Massive OpenOnline Course" (MOOC) bereits Grundkenntnisse der beliebtenProgrammiersprache Java mitbringen. "Wer noch keine Grundkenntnissedieser plattformunabhängigen und objektorientierten Sprache erworbenhat, kann dies mit unseren Einführungskursen auf openHPI nachholen",betont Teusner.Er verweist auf zwei ebenfalls kostenlose Onlinekurse, die bereitsin den Jahren 2017 (https://open.hpi.de/courses/javaeinstieg2017) indeutscher und 2018 (https://open.hpi.de/courses/javaintro2018) inenglischer Sprache liefen, und - wie alle anderen openHPI-Kurse auch- nach wie vor fürs Selbststudium verfügbar sind. Für den neuen JavaCapstone-Workshop gibt es eine benotete Teilnahmebescheinigung desPotsdamer Instituts. Die Teilnahme an Kurs und Prüfung ist kostenlos.Bereits mehr als 55.000 Schüler, Studenten und Berufstätige habenbislang Online-Kurse auf openHPI genutzt, um die ProgrammierspracheJava zu erlernen.Hintergrund zur interaktiven Bildungsplattform openHPISeine interaktiven Internetangebote hat dasHasso-Plattner-Institut als Pionier unter den deutschenWissenschafts-Institutionen am 5. September 2012 gestartet - auf derPlattform https://open.hpi.de. Sie vermittelt seitdem Gratis-Zugangzu aktuellem Hochschul-Wissen aus den sich schnell veränderndenGebieten Informationstechnologie und Innovation. Das geschiehtbislang hauptsächlich auf Deutsch, Englisch und Chinesisch. Im Herbst2017 hat openHPI aber erstmals auch die Online-Übersetzung undUntertitelung eines Kurses in elf Weltsprachen angeboten. Fürbesonders erfolgreiche Teilnehmer an seinen "Massive Open OnlineCourses", kurz MOOCs genannt, stellte das Institut bisher fast 54.000Zertifikate aus. Das openHPI-Jahresprogramm für 2018 umfasstzahlreiche Angebote für IT-Einsteiger und Experten. Auch die in derVergangenheit angebotenen gut 50 Kurse können im Selbststudium nachwie vor genutzt werden - ebenfalls kostenfrei. Studierende könnensich für das Absolvieren von openHPI-Kursen jetzt auchLeistungspunkte an ihrer Universität anrechnen lassen. Wer sichVideolektionen aus den Kursen unterwegs auch dann anschauen will,wenn keine Internetverbindung gewährleistet ist (etwa im Flugzeug),kann dafür die openHPI-App für Android-Mobilgeräte, iPhones oderiPads nutzen.Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlandsuniversitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering(https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-SystemsEngineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät desHPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges undbesonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatik-Studiuman, das von derzeit rund 500 Studierenden genutzt wird. In den dreiMasterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health" und"Data Engineering" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankingsbelegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of DesignThinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach demVorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für einZusatzstudium an. Derzeit sind am HPI dreizehn Professoren und über50 weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Esbetreibt exzellente universitäre Forschung - in seinenIT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktorandenmit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa und Nanjing.Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen undAnwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzukommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationenfür alle Lebensbereiche.