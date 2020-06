Unterföhring (ots) -- Vom 29. Juni bis zum 12. Juli legendäre Geschichten vom prestigeträchtigsten Tennisturnier der Welt - Angelique Kerber begleitet mit exklusiven Einblicken ihren historischen Triumph von 2018 - Sky Sport News HD zeigt das Damenfinale von 2018 mit Angelique Kerber und das Herrenfinale von 1985 mit Boris Becker am 11. und 12. Juli frei empfangbar - Alle Infos zur Sonderprogrammierung täglich auf Sky Sport News HD und skysport.de & viele Inhalte jederzeit auf Abruf mit Sky Q - Dein Sky Sportsommer wird heiß - Rückkehr des Livesports und die besten Sportmomente von Juli bis September - Attraktive Sky Angebote: Neben dem Abonnement des Sky Sport-Pakets können Fans auch mit dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinUnterföhring, 26. Juni 2020 - Noch pausiert die Tennis-Elite infolge der Corona-Pandemie und das altehrwürdige Grand Slam Turnier von Wimbledon wurde bereits vor Wochen abgesagt. Um den Tennis-Fans die Wartezeit bis zu den nächsten Weltklasse-Turnieren zu verkürzen, zeigt Sky in der Zeit vom Montag, 29. Juni, bis zum Sonntag, 12. Juli, im Rahmen der Sonderprogrammierung "Wimbledon Legenden" historische Finals, epische Duelle und unglaubliche Ereignisse aus den letzten Jahrzehnten vom heiligen Rasen von Wimbledon.Sky zeigt an jedem Tag auf Sky Sport 3 HD rund 12 Stunden Tennis-Sport aus Wimbledon. Dazu gehören neben den besten Matches der letzten Jahre auch echte Klassiker in Zusammenfassungen und voller Länge. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit allen Wimbledon Legenden u.a. Boris Becker, Roger Federer, Serena Williams, Björn Borg, John McEnroe, Andre Agassi, Rafael Nadal, Martina Navratilova, Steffi Graf, Pete Sampras, Angelique Kerber und vielen mehr. Zudem zeigt Sky viele historische Wimbledon Momente in offiziellen Filmen und Dokumentationen.Angelique Kerber zeichnet im Interview mit Moritz Lang ihren historischen Wimbledon-Sieg von 2018 nach. Kerber liefert exklusive Einblicke zu jedem ihrer Spiele, das Sky Sport alle im Laufe der 14 Tage in voller Länge zeigt. Zudem blickt sie im Interview voraus auf die Zeit nach der Corona-Pause und auf ihre weiteren Karrierepläne.Am Samstag, 11. Juli, zeigt Sky Sport News HD frei empfangbar das Damenfinale von Angelique Kerber aus dem Jahr 2018, in dem sie Serena Williams besiegte. Kerber begleitet dabei die Übertragung als Co-Kommentatorin. Zudem überträgt Sky Sport News HD am Sonntag, 12. Juli, das Herrenfinale von 1985 zwischen dem damals 17-jährigen Leimer Boris Becker und dem US-Amerikaner Kevin Curren. Das Spiel von Boris Becker begleitet der Sky Experte Patrik Kühnen.An jedem Montag steht zudem das Talk-Format "Kurz Cross - das Tennis Spezial" um 18.30 Uhr auf Sky Sport News HD mit Spezialsendungen zu Wimbledon auf dem Programm.Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Tennis-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport-Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Original Productions. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/33221/4635749OTS: Sky DeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell