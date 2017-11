Zwei WDR-Produktionen erhalten den Kindernothilfe-Medienpreis

Köln (ots) -Sperrfrist: 03.11.2017 21:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die Journalistinnen Cornelia Uebel und Gülseli Baur bekamen denPreis in der Kategorie TV für den Beitrag "Für dumm erklärt - Nenadszweite Chance" (WDR Fernsehen, 9.3.2017). Der Film aus der Reihe"Menschen hautnah" zeigt die Geschichte von Nenad, der als geistigbehindert galt und elf Jahre eine Förderschule in Köln besuchte.Nenad will beweisen, dass die Diagnose der Experten falsch war unddas Land NRW verklagen.Renate Bleichenbach erhält den Preis der Kinderjury für dieWDR-Produktion "Die Sendung mit dem Elefanten: Flüchtlings-Spezial"(KiKa, 20.9.2016). Die Sendung richtet sich an Vorschulkinder undzeigt unter anderem, warum viele Kinder im Sommer 2016 auf der Fluchtwaren und wie deren Reise nach Deutschland verlief. So wie die Fluchtvon Mira - einem kleinem Mädchen, das auf beeindruckende Weise vonder Zeit in Syrien und der Überfahrt nach Europa berichtet.Schirmherrin Christina Rau dankte den Preisträgern: "Sie stellengenau die richtigen Fragen, decken Kinderrechtsverletzungen auf underzählen von starken Jungen und Mädchen, von denen wir sonst nieerfahren würden."Der Kindernothilfe-Medienpreis zeichnet Journalistinnen undJournalisten aus, die sich in ihren Beiträgen mit den ThemenKinderrechte und Kindesrechtsverletzungen beschäftigen. DieKinderjury vergibt einen eigenen Preis. Die Gewinner in denKategorien Print, Hörfunk, Online und TV erhalten jeweils einPreisgeld in Höhe von 2.500 Euro. Der Kindernothilfe-Medienpreiswurde am 3. November 2017 zum 19. Mal in Berlin verliehen.Mehr zum ThemaWeil das Zusammenleben verschiedener Kulturen ein großes Themaist, startet der KiKA am Montag, 6. November, einen Schwerpunkt zumThema kulturelle Vielfalt in unserem Land. Bis zum 26. Novemberstellt KiKA gesellschaftsrelevante Fragen wie: Was geben wir Kindernmit auf den Weg, damit ein gutes und respektvolles Miteinandergelingt? Auch der WDR beteiligt sich mit mehreren Formaten amThemenschwerpunkt - darunter die Doku-Reihe "Weltreise Deutschland".Pressekontakt:WDR Presse und InformationTelefon: 0221 / 220 7100Email: wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell