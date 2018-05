Zwei Tote bei Protesten gegen US-Botschaftsumzug

GAZA-STADT (dts Nachrichtenagentur) - Im Gazastreifen hat es bei den Protesten gegen den Umzug der US-Botschaft nach Jerusalem offenbar die ersten Todesfälle gegeben. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen haben israelische Soldaten bisher zwei Palästinenser erschossen. Dutzende weitere Personen wurden Medienberichten zufolge im Gazastreifen verletzt.

Die USA wollen am Montagnachmittag offiziell ihre Botschaft nach Jerusalem verlegen. Zehntausende Demonstranten werden an der Grenze zu Israel erwartet. US-Präsident Donald Trump hatte die umstrittene Entscheidung im Dezember verkündet und gleichzeitig Jerusalem im Alleingang als Hauptstadt Israels anerkannt. Der Schritt war international auf scharfe Kritik gestoßen. In den Palästinensergebieten löste Trumps Vorstoß heftige Unruhen aus.

Foto: über dts Nachrichtenagentur