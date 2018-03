Zwei Tage voller Ideen, Inspirationen, neuer Perspektiven - das war VISION.A 2018

Berlin (ots) - Keynotes, Debatten, Smart Labs, Kabarett derExtraklasse, Awardverleihung - und das zum ersten Mal an gleich zweiTagen! Das Programm von VISION.A 2018 war kaum zu überbieten. Am 21.und 22. März 2018 fand die Digitalkonferenz VISION.A im RadialsystemV in Berlin statt. Die Konferenz für den Apotheken- und Pharmamarktwurde wie im Vorjahr von APOTHEKE ADHOC und Apotheken Umschauveranstaltet und begrüßte mehr als 400 Teilnehmer.Der erste Konferenztag startete mit Keynote-Vorträgen und Debattenhochkarätiger Speaker wie Kai Diekmann, Ralf Dümmel, Sascha Lobo,Thea Dorn, Thomas Schulz und Prof. Dr. Klemens Skibicki. ModeratorHajo Schumacher führte wie im letzten Jahr durch beide Konferenztage.Besonderes Highlight war die Verleihung der VISION.A Awards amAbend des ersten Tags. Aus mehr als 50 Einreichungen wählte einehochkarätige Jury, bestehend aus Experten der Apotheken-, Pharma- undMedienbranche, 20 Querdenker in sechs Kategorien aus. Diese wurdenfür die besten, disruptivsten und neuartigsten Ideen zuDigitalstrategien aus Apotheke & Pharma ausgezeichnet und gewannenMediabudgets für APOTHEKE ADHOC im Gesamtwert von 60.000 Euro. Vorabsorgte Comedian und Kabarettist Timo Wopp für einen stimmungsvollenEinstieg in den Abend. Alle Gewinner und Platzierten der VISION.AAwards werden in den nächsten Wochen auf www.apotheke-adhoc.deporträtiert.Highlights des zweiten Tags waren die Keynote von Christoph Keesesowie Smartlabs und Workshops, die die Teilnehmer über die Konferenzhinaus weiterbringen werden. Den Abschluss bildete der Agency Slamzur Zukunft der Gesundheitskommunikation mit vier Vertretern aus derAgenturbranche. Anschließend debattierten die Speaker mit demPublikum.Thomas Bellartz, Herausgeber von APOTHEKE ADHOC und Gastgeber vonVISION.A, freute sich über mehr Gäste als in den Vorjahren, tolleSpeaker und anregende Debatten: "VISION.A war wieder ein Leuchtturmfür die Digitalisierung in der Apotheken- und Pharmalandschaft.Jenseits von den Entwicklungen rund um Amazon und aus dem SiliconValley ist klar geworden, dass die Apotheke durchaus Chancen hat, beider Veränderung ganz vorne dabei zu sein, aus der Pole Positionheraus zu punkten. Dazu gehören Mut, Lust auf Neues und natürlichauch, dass dies die Rahmenbedingungen entsprechend zulassen."VISION.A 2019 ist bereits in Planung. Der Termin wird in Kürzebekannt gegeben.Pressekontakt:VISION.A // APOTHEKE ADHOCSkalitzer Straße 6810997 BerlinTelefon: 030 - 80 20 80 502Telefax: 030 - 80 20 80 509E-Mail: vision.a@apotheke-adhoc.deOriginal-Content von: APOTHEKE ADHOC, übermittelt durch news aktuell