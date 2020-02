Zwei Sonderhefte des Bundesgesundheitsblatts für die NAKO Gesundheitsstudie

Heidelberg (ots) - Das Bundesgesundheitsblatt widmet der NAKO Gesundheitsstudiezwei Hefte mit ersten Ergebnissen. Das erste Heft erscheint im März 2020, daszweite im April 2020.Beiden Sonderheften liegen die Daten zur Halbzeit der NAKO-Basiserhebung mit ca.100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zugrunde. Den Schwerpunkt des erstenHeftes bilden soziale und medizinische Faktoren. Es gibt einen "Einblick in dieZusammensetzung der Kohorte, erläutert die Untersuchungsmethoden und beschreibtzentrale gesundheitliche Charakteristika", so die Autoren des Editorials Prof.Dr. Wolfgang Ahrens, Prof. Dr. Iris Pigeot und Prof. Dr. Tobias Pischon.Das erste Heft enthält unter anderem Beiträge zu soziodemografischenerwerbsbezogenen Merkmalen in der NAKO Gesundheitsstudie, zu anthropometrischenMessungen, die weit mehr verraten als nur Größe und Gewicht, und zurkörperlichen Aktivität und Fitness."Insgesamt bieten die [...] Beiträge eine sehr gute Übersicht über dieumfangreichen methodischen Werkzeuge, die in der NAKO Gesundheitsstudie zurErfassung medizinischer Charakteristika und potentieller Risikofaktoreneingesetzt wurden", erläutern Ahrens, Pigeot und Pischon. Die Publikation derersten Ergebnisse [...] sei nicht nur ein Meilenstein für die Studie selbst,sondern auch für die Zusammenarbeit epidemiologischer Forschungsinstitute inDeutschland.Dass auch die medizinische Forschung von der NAKO profitieren wird, betonen dieAutoren der Beiträge des zweiten Heftes. Hier werden erstmals Methoden undErgebnisse der Basiserhebung zu häufigen Volkskrankheiten präsentiert. DieForscherinnen und Forscher analysieren Häufigkeit und Auftreten von Asthma,Infektionen, selbstberichteten Krebsdiagnosen sowie muskuloskelettalen,kardiovaskulären und metabolischen Erkrankungen.Hintergrund NAKO Gesundheitsstudie:Die NAKO Gesundheitsstudie ist ein gemeinsames Projekt von 27 Institutionen -Universitäten, Helmholtz-Zentren, Leibniz-Instituten sowie anderen Institutionen- die sich im NAKO e.V. zusammengeschlossen haben, um gemeinsam die bislanggrößte bevölkerungsbasierte, prospektive Langzeitstudie in Deutschlanddurchzuführen.Seit 2014 werden in der NAKO Gesundheitsstudie zufällig aus den Melderegisterngezogene Männer und Frauen zwischen 20 und 69 Jahren bundesweit in 18Studienzentren medizinisch untersucht und nach ihren Lebensumständen befragt.Ziel ist es, chronische Erkrankungen, wie zum Beispiel Krebs, Diabetes,Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Rheuma, Infektionen und Depression genauer zuerforschen, um Prävention, Früherkennung und Behandlung dieser in derBevölkerung weit verbreiteten Krankheiten zu verbessern. Das multizentrischeProjekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, den beteiligtenLändern und der Helmholtz-Gemeinschaft gefördert. 205.000 Personen haben an derNAKO Studie teilgenommen, davon 30.000 an der zusätzlichen einstündigenMRT-Ganzkörperuntersuchung. Zurzeit werden die Teilnehmer*innen zurFolgeuntersuchung eingeladen. Bislang haben sich über 25.000 Teilnehmer*innenwieder beteiligt.Weitere Informationen unter www.nako.de .Pressekontakt:PressekontaktNAKO GesundheitsstudieGlorianna Bisognin-Nechwatal+49 6221-426 2061presse@nako.denako.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/116584/4533232OTS: NAKO GesundheitsstudieOriginal-Content von: NAKO Gesundheitsstudie, übermittelt durch news aktuell