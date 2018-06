Zwei Sekunden können Leben retten / DVR: Geschwindigkeit und Sicherheitsabstand nicht unterschätzen (FOTO)

Bonn (ots) -Nicht angepasste Geschwindigkeit ist Ursache Nummer eins beiStraßenverkehrsunfällen mit Todesfolge. Im Jahr 2016 sind 1.108Menschen aus diesem Grund ums Leben gekommen. Das ist mehr als einDrittel aller Verkehrstoten. Viele Menschen unterschätzen diegefahrene Geschwindigkeit. Oft fällt zudem der nötigeSicherheitsabstand zu gering aus.Viele Gründe für zu dichtes AuffahrenDie Gründe für zu dichtes Auffahren sind vielfältig: NebenFehleinschätzungen sind es nach Meinung von Unfallforschern vor allememotionale und belastende Faktoren, die zu dichtem Auffahrenverleiten: Ärger, Wut, Frustration, manchmal sogar Aggression undStress. Die Auffassung, beim Drängeln schon nicht erwischt zu werden,kann ebenfalls dazu verleiten, den Sicherheitsabstand nichteinzuhalten. Mangelnder Abstand ist gefährlich für den, der drängeltund den, der voranfährt. Wer sich durch Drängler verunsichert fühlt,macht schneller einen Fahrfehler. Der kann zu verheerenden Unfällenführen.Drei Sekunden können über das Leben entscheiden"Viele Menschen haben es heute eilig, ob privat oder imBerufsleben. Dennoch sollten sie auf ihren Wegen von A nach B runtervom Gas gehen und einen ausreichenden Sicherheitsabstand vonmindestens zwei, besser noch drei Sekunden, einhalten. Es können diewichtigsten Sekunden Ihres Lebens sein", appelliert derHauptgeschäftsführer des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR)Christian Kellner an alle Autofahrerinnen und Autofahrer. Mitausreichendem Sicherheitsabstand sei man entspannter unterwegs, könnein Notsituationen rechtzeitig reagieren, bremsen oder ausweichen.Den Sicherheitsabstand richtig berechnenWie groß muss der Abstand zum mit gleicher Geschwindigkeitvorausfahrenden Fahrzeug sein? Als Faustregel für den passendenSicherheitsabstand bietet sich die Zwei-Sekunden-Regel an. Es gehtdabei um die Strecke, die in zwei Sekunden zurückgelegt wird. Hierzumerkt man sich einen Punkt, zum Beispiel einen Leitpfosten oder einVerkehrsschild, den das vorausfahrende Fahrzeug passiert, und zählt"einundzwanzig, zweiundzwanzig". Wird der Punkt früher erreicht, istder Abstand zu kurz. "Besonders außerorts bei höherenGeschwindigkeiten und schlechten Wetterbedingungen ist es sicherer,einen noch größeren Abstand einzuhalten. Mit einem Abstand von dreiSekunden können Geschwindigkeitsänderungen der Vorausfahrendenausgeglichen werden, ohne selbst viel Schwung zu verlieren", sagtKellner. Im dichten Stadtverkehr sei es bei Tempo 50, trockenerStraße und guter Sicht zulässig, den Abstand auf etwa 15 Meter, alsorund drei Pkw-Längen, zu verkürzen.Fahren auf Sicht als Regel für den richtigen SicherheitsabstandEine weitere Regel, die häufig in Vergessenheit gerät, ist das"Fahren auf Sicht". Es darf nur so schnell gefahren werden, dassinnerhalb der Sichtweite angehalten werden kann. "Wer zum Beispielauf einer Landstraße mit Tempo 80 unterwegs ist, hat nach einergängigen Faustformel einen Anhalteweg von rund 56 Metern", erläutertKellner.Er fordert dazu auf, das eigene Verhalten mit Blick auf die Wahlvon Geschwindigkeit und Abstand zu überprüfen, damit riskantesVerhalten vermieden wird.Pressekontakt:Julia FohmannPressesprecherinReferatsleiterin PresseDeutscher Verkehrssicherheitsrat (DVR)German Road Safety CouncilJägerstraße 67 - 6910117 BerlinTelefon: +49 (0)30 2 26 67 71-30Telefax: +49 (0)30 2 26 67 71-29jfohmann@dvr.dewww.dvr.deOriginal-Content von: Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V., übermittelt durch news aktuell