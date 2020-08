Zwei Schulen in Mecklenburg-Vorpommern wegen Corona geschlossen

LUDWIGSLUST/GRAAL MÜRITZ (dpa-AFX) - Zwei Schulen in Mecklenburg-Vorpommern sind wegen Corona geschlossen worden.



Betroffen sind das Goethe-Gymnasium in Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim), wo eine Lehrerin positiv getestet worden ist und die Ostsee-Grundschule in Graal Müritz (Landkreis Rostock), wie aus Mitteilungen der beiden Landkreise vom Freitag hervorgeht. An der Grundschule ist demnach ein Schüler infiziert./ili/DP/jha