Zwei-Schicht-Betrieb bei Opel Eisenach erst Mitte August

EISENACH (dpa-AFX) - Die Beschäftigten von Opel Eisenach starten nach dreiwöchigen Werksferien verspätet wieder in den regulären Zwei-Schicht-Betrieb.



Dieser solle erst mit der Frühschicht am 13. August beginnen, hieß es am Montag in dem Thüringer Werk des Autobauers Opel. In dieser Woche ruhe die Fertigung noch, sei der Belegschaft bei Informationstreffen im Werk mitgeteilt worden. Nach Opel-Angaben waren die Mitarbeiter entsprechend ihrer Schichtpläne zu Informationsveranstaltungen an ihre Arbeitsplätze gekommen.

Zum Schichtsystem in Eisenach wollte sich ein Opel-Sprecher in Rüsselsheim nicht äußern. Solche Angaben würden generell nicht gemacht, sagte er. In Medienberichten hieß es vor dem Ende der Werksferien, die Produktion in Eisenach könnte gedrosselt werden. In dem Thüringer Werk mit derzeit noch knapp 1800 Beschäftigten werden die Kleinwagenmodelle Corsa und Adam gebaut./ro/DP/tos