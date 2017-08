Zwei Routen: Mit dem Privatjet ALBERT BALLIN nach Süd- und Nordamerika (FOTO)

Hamburg (ots) -- Einzigartige Naturwunder und Weltstädte in Süd- und Nordamerika- Reisetermin Südamerika: 23.02. bis 12.03.2018 (18 Tage)- Reisetermin Nordamerika: 04.08. bis 19.08.2018 (16 Tage)Außergewöhnliche Natur und bekannte Metropolen erleben die Gästeim Rahmen von zwei Privatjetreisen, die 2018 im Frühjahr nachSüdamerika und Sommer nach Nordamerika führen. Der Flug zu denNaturwundern Nordamerikas bringt die maximal 44 Passagiere desPrivatjets ALBERT BALLIN von Hamburg über Grönland nach Alaska undKanada. In Südamerika stehen Brasilien, Argentinien, Chile, Peru undKolumbien auf dem Reiseplan.Während der Privatjetreise "Südamerika - Geheimnisse am Rand derWelt" besuchen die Reisenden die größten Wasserfälle der Erde, dietrockenste Wüste der Welt sowie Gletscher, Gipfel und glasklare Seen.Im Kontrast dazu stehen quirlige Metropolen wie Rio de Janeiro undBuenos Aires. Nach einer Übernachtung in Hamburg bildet die Stadt ander Copacabana den Auftakt der Südamerika-Privatjetreise. Die Gruppeerwartet beispielsweise ein Helikopterflug zur Christus-Statue aufdem Corcovado. Nach dieser weltbekannten brasilianischen Metropolesteht als Tagesstopp ein UNESCO-Weltnaturerbe auf dem Flugplan desPrivatjets ALBERT BALLIN - die Wasserfälle von Iguacu. Anschließendgeht die Reise weiter in die argentinische Hauptstadt Buenos Aires,nach Chile in den Nationalpark Torres del Paine und in die trockensteWüste der Erde - die Atacama-Wüste. Ein weiteres Ziel ist eines derWeltwunder - Machu Picchu. Während eines Rundgangs durch die Tempel,Terrassen und Wohnbauten der legendären Inka-Stadt, erhalten dieGäste einen einmaligen Einblick in diese faszinierende Hochkultur.Bevor der Privatjet zurück nach Hamburg fliegt, beeindruckt diehistorische Altstadt Cartagenas in Kolumbien die Besucher.Die Privatjetreise "Nordamerika - wo die Natur Maßstäbe setzt"bietet von den Höhen des Denali bis zu den smaragdgrünen Tiefen desLake Louise, von Kanadas Weißkopfseeadlern bis zu Alaskas Königreichder Bären Nordamerikas wilde Weiten. Von der Elbmetropole Hamburgführt die erste Flugetappe nach Kangerlussuaq auf Grönland undanschließend mit Kleinflugzeugen zu einem UNESCO-Weltnaturerbe, demIlulissat-Eisfjord. Bei einer abendlichen Bootsfahrt in der DiskoBucht lassen sich die Dimensionen dieses Naturspektakels erahnen. MitKleinflugzeugen geht es zurück nach Kangerlussuaq und von dort ausnimmt der Privatjet ALBERT BALLIN Kurs auf Anchorage. Ein Highlightvor Ort ist die Fahrt mit der Alaska Railroad zumDenali-Nationalpark, dem größten Naturschutzgebiet der Welt, den diePrivatjetpassagiere mit Kleinflugzeugen auch aus der Luft bestaunenkönnen. Auf der Katmai-Halbinsel bietet sich für die Reisegruppe dieChance, Bären in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. Weiterfliegen die Gäste nach Sonora Island und Vancouver. Auf SonoraIsland, zwischen Vancouver Island und dem Festland von BritishColumbia gelegen, erwarten die Privatjetreisenden zwei TageEntspannung inmitten unberührter Natur. In den Canadian RockyMountains gehört unter anderem der Highway 93, der die NationalparksBanff und Jasper verbindet, und der gläserne Glacier Skywalk zu denAttraktionen. Diese Naturlandschaften faszinieren mit schneebedecktenGipfeln, türkisen Seen, dichten Wäldern und mächtigen Gletschern. ZumAbschluss des Urlaubs steht Québec mit ihrer historischen Altstadtauf dem Programm, bevor es zurück nach Hamburg geht.Privatjetreise "Südamerika - Geheimnisse am Rande der Welt": Vom23.02. bis 12.03.2018 (18 Tage) ab/bis Hamburg über Rio deJaneiro/Brasilien, Iguacu/Brasilien, Buenos Aires/Argentinien, Torresdel Paine/Chile, Atacama/Chile, Machu Picchu/Peru undCartagena/Kolumbien, ab 59.800 Euro / 71.760 CHF pro Person imDoppelzimmer.Privatjetreise "Nordamerika - wo die Natur die Maßstäbe setzt":Vom 04.08. bis 19.08.2018 (16 Tage) ab/bis Hamburg überIlulissat/Grönland, Anchorage/USA, Kodiak/USA, Sonora Island/Kanada,Vancouver/Kanada, Canadian Rocky Mountains und Québec/Kanada, ab59.900 Euro / 71.880 CHF pro Person im Doppelzimmer.Zu den besonderen Merkmalen einer Erlebnisreise im Privatjetgehört die einzigartige Routenführung zu Städten undSehenswürdigkeiten jenseits regulärer Linienverbindungen. Gereistwird im exklusiven Kreis von maximal 44 Gästen in einem komfortablenund erstklassig ausgestatteten Privatjet mit großzügigen Sitzen. DieGäste erwarten spektakuläre Ausflugsziele, exklusive Events und sehrindividuelle Reiseerlebnisse. Der Rundum-Service beinhaltet zudem dieErledigung aller Einreiseformalitäten, separater VIP-Check-In ohneWartezeiten sowie Gourmetcatering an Bord. Jede Reise wird von einemerfahrenen Chefreiseleiter, einem fünfköpfigen Serviceteam an Borddes Privatjets, renommierten Experten mit Spezialwissen über dasReisegebiet sowie von einem eigenen Bordarzt begleitet. 