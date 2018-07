Zwei Revolutionäre werden 50: Ford widmet die Classic Days auf Schloss Dyck dem Escort und der RS-Familie (FOTO)

Köln (ots) -- Ford unterstützt Old- und Youngtimer-Festival rund um dashistorische Wasserschloss in der niederrheinischen GemeindeJüchen bei Düsseldorf- Zwei besondere Jubilare stehen im Mittelpunkt: 1968 feierteneben dem Ford Escort auch das erste Modell der RS-Familie desKölner Autohersteller ihre Premiere- Ford Escort schrieb bis 1998 Automobilgeschichte - erst alsHeck-, dann als Fronttriebler und später auch in derspektakulären Allradversion RS Cosworth- RS-Modelle von Ford übernehmen traditionell eine technologischeVorreiterfunktion und legten oftmals die Grundlage fürüberragende Motorsporterfolge- Ford Sonderläufe am Samstag (ca 12:25 Uhr) und Sonntag (ca.12:50 Uhr) sowie Demorunden des Gruppe 2-Capri und GruppeA-Sierra RS500 CosworthEchte 68er: Auch Ford Europa erlebte vor 50 Jahren eine ebensobewegte wie bewegende Zeit des Aufbruchs. Mit dem neuen Escort kamein Erfolgsmodell auf den Markt, dass die folgenden drei Dekadenprägen sollte - und parallel hierzu legte der 15M RS der Baureihe P6den Grundstein für die aufregende RS-Geschichte von Ford. Sie eiltbis heute immer neuen Höhepunkten entgegen. Beide Jubilare rückt derKölner Autohersteller in den Mittelpunkt seiner Präsenz bei dendiesjährigen "Classic Days auf Schloss Dyck". Die deutsche Antwortauf das legendäre "Goodwood Festival of Speed" öffnet vom 3. bis 5.August südwestlich von Düsseldorf zum nunmehr 13. Mal ihre Tore. Zuden Highlights gehören auch Demonstrationsfahrten zweier besondererRennwagen: Der Ford Capri RS aus der Gruppe 2 und der Gruppe A-SierraRS500 Cosworth gehen im Rahmen der "Tourenwagen Classics & DTM" anbeiden Tagen jeweils zwei Mal auf die Strecke.Wir schreiben das Jahr 1968. Noch hat kein Mensch seinen Fuß aufden Mond gesetzt und auch die Concorde wartet auf ihrenÜberschall-Premierenflug. Dafür läutet Ford Europa, als selbständigeOrganisation gerade neu gegründet, ohne großes Aufsehen den Beginneiner Epoche ein - und lässt das erste RS-Modell zu Kunden rollen. Esbasiert auf dem 15M der Baureihe P6, der zuvor noch Taunus hieß, undschöpft zunächst 70 PS aus einem 1,7 Liter großenVierzylinder-V-Motor. Dies beflügelt das zweitürige, serienmäßig mitGürtelreifen, schwarzen Rallye-Streifen, Zusatzinstrumenten und-scheinwerfern ausgestattete Coupé immerhin zu einerHöchstgeschwindigkeit von 153 km/h, was seinerzeit als ziemlich flottgalt. Als der 15M RS im Frühjahr 1968 auf den Markt kommt, kostet er7.760 Mark und ist bereits Teil einer kleinen RS-Modellfamilie, dennFord schickt fast zeitgleich auch die P7-Modelle 17M RS und 20M RS anden Start.Was damals noch niemand ahnte: Die RS-Fahrzeuge von Ford warengekommen, um zu bleiben und um eine wichtige Rolle für das sportlicheImage der Marke zu übernehmen. Bis heute durften 27 Modellvariantendieses Signet im Namen tragen, das für "Rallye-Sport" steht - jedesfür sich betrachtet der Top-Performer in seiner Baureihe, stets mitherausragenden Fahrleistungen und einem bemerkenswertenPreis-Leistungs-Verhältnis gesegnet. Oftmals übernahmen sie auchtechnologisch die Rolle des Vorreiters, so wie etwa der legendäreEscort RS 1600: Sein Motor setzte schon 1970 auf zwei obenliegendeNockenwellen und vier Ventile pro Zylinder. Damit war er derKonkurrenz um Jahrzehnte voraus.RS-Modelle von Ford gab es in praktisch allen Formen undVarianten: mit Front- oder Mittelmotor; allrad-, heck- oderfrontgetrieben; mit vier oder sechs Zylindern; als Sauger oder mitTurbomotoren. Insbesondere die jüngeren Modelle profitierten zudemvon intensiven Detailverbesserungen im Windkanal - vomflügelbewehrten Sierra RS Cosworth über den Escort RS Cosworth bishin zur dritten, noch aktuellen Generation des Ford Focus RS*.Angetrieben von einem hochmodernen, 2,3 Liter großen FordEcoBoost-Turbomotor mit Benzindirekteinspritzung ist er 257 kW (350PS) stark und 268 km/h schnell.Weitere geradezu charakteristische Merkmale praktisch aller RS:Sie bereiteten die Bühne für erfolgreiche Auftritte im Motorsport.Kaum verwunderlich, dass der Begriff "Ford RS" bis heute in einemAtemzug mit zahllosen Siegen bei Rallyes und Rundstreckenrennen aufder ganzen Welt genannt wird. Zwei besonders verdiente Exemplarelässt Ford im Rahmen der Classic Days auf dem gut zwei Kilometerlangen Demonstrationskurs von der Leine: Der 450 PS starke Ford CapriGruppe 2 von 1974 sorgte in den Händen von Motorsportgrößen wie NikiLauda, Klaus Ludwig und Hans Stuck unter anderem in der DeutschenRennsport-Meisterschaft für Furore. Der kraftstrotzende Ford SierraRS500 Cosworth galt Ende der 1980er Jahre als quasi unschlagbar undsicherte sich nacheinander erst den Titel des Tourenwagen-Welt-(1987) und Europameisters (1988).50 Jahre Ford Escort: Das Erfolgsmodell hat dieAutomobilgeschichte geprägtWir schreiben noch immer das Jahr 1968. Während in Berlin undanderen deutschen Großstädten aufmüpfige Studenten sich daranmachten, "aus den Talaren den Muff aus 1000 Jahren" zu schütteln,startete Ford Köln eine ganz andere 68er-Bewegung - und die hörteschlicht auf den Namen "Escort": Das neue Kompaktmodell sollte dieGeschicke der Marke in den folgenden 30 Jahren prägen wie keinzweites.Zunächste legte der "Hundeknochen" - den Kosenamen verdankte erseinem markanten Kühlergrill - mit Heckantrieb los und eilte schonbald auch auf Rallye- und Rundstrecken von Erfolg zu Erfolg. 1969stellte Ford die Kombivariante "Turnier" vor, ein Jahr später lief imeigens errichteten Werk Saarlouis die Produktion an. Auch die zweiteGeneration ließ sich wieder von den Hinterrädern anschieben undsetzte mit einer ruhiger gezeichneten, mehr Innenraum bietendenKarosserie auf die von Ford ausgerufene "Linie der Vernunft".Die Umstellung auf Frontantrieb kam 1980 einer Zäsur gleich: Mitquer eingebauten Motoren und fescher Schrägheckkarosserie gelang demaerodynamisch ausgefeilten Escort der Sprung in die Moderne. Die beiKarmann in Osnabrück gebaute Cabriolet-Variante sorgte fürFrischluftvergnügen, während ein 1,6-Liter-Diesel die Geldbörse vonVielfahrern schonte. Und mit dem 132 PS starken Escort RS Turbowerkelte erstmals ein aufgeladener Motor unter der vorderen Haube.Zu den absoluten Highlights aus sportlicher Sicht zählte Anfangder 90er Jahre der mit mächtigem Flügelwerk verzierte Escort RSCosworth. Er vereinte einen modernen Allradantrieb mit einer220-PS-Turbomaschine - tatsächlich basierte das erfolgreicheHomologationsmodell für den Rallye-Sport aber auf der Bodengruppe desFord Sierra und besaß mithin auch einen längs eingebauten Motor.Heute zählt der "Cossie" zu den besonders gesuchten Sammlerstücken.Bis 1998 galt der Escort als feste Größe in seinem Segment, dannfolgte die Ablösung durch einen würdigen Nachfolger: Der Ford Focusübernahm. Heute, 20 Jahre später, schlägt er in neuer vierterGeneration als komplette Neuentwicklung das nächste Kapitel derGeschichte auf. 