Zwei Reise-Aktien mit schönen Aussichten!

Priceline.com bleibt in der Erfolgsspur und hat mit den Zahlen für das 3. Quartal einmal mehr die Stärke seines Geschäftsmodells unter Beweis gestellt. Der positive Netzwerkeffekt scheint sich zu verstärken und die Attraktivität von Pricelines Marken, insbesondere Booking.com, zu erhöhen. Im Sommer hat Booking seiner Plattform die 1millionste Übernachtungsmöglichkeit hinzugefügt. Diese wurden innerhalb von 2 Jahren verdoppelt. Mittlerweile ist der Konzern in 224 Ländern präsent, bietet 23 Mio. Zimmer an und Reisen zu 93 Tsd. Reisezielen.

Pricelines Expansion spiegelt sich in den Zahlen wider

Die Zahl der Übernachtungen legte im Quartal um 29% auf 150 Mio. zu. Der Umsatz stieg um 25,2%. Der Gewinn reduzierte sich um 57%, weil Priceline eine hohe Abschreibung auf den Goodwill von OpenTable vorgenommen hat. Die nicht zahlungswirksame Abschreibung wurde notwendig, da OpenTable bei seinen Wachstumsinitiativen auf die Bremse treten wird. Der bereinigte Gewinn stieg hingegen um 20%. Das Management geht davon aus, dass die Wachstumsdynamik anhält und prognostiziert für das 4. Quartal ein Umsatzwachstum von 16 bis 21% und einen Gewinnsprung von 14 bis 20%. Das belegt, dass die Ertragskraft trotz des Wachstumstempos intakt ist. Priceline investiert kräftig in das Online-Marketing und ist Googles größter Einzelkunde. Das wird in mehr Kunden resultieren, was wiederum mehr Übernachtungsangebote nach sich zieht und umgekehrt. Angesichts der guten Wachstumsaussichten, der starken Wettbewerbsvorteile und der hohen Profitabilität halten wir Priceline mit einem KGV von 20 für attraktiv bewertet.

Unternehmensporträt

Priceline Group bietet über seine Onlineportale Hotel- und Flugbuchungen, Mietwagen, Kreuzfahrten, Pauschalreisen und Restaurantreservierungen an. Zur Unternehmsgruppe gehören die 6 unabhängig voneinander betriebenen Marken: Priceline.com, Booking.com, Kayak, agoda.com, rentalcars.com und Open Table. Bei Online-Übernachtungsbuchungen ist der Konzern der weltweite Marktführer.

In einem von Terror und politischen Turbulenzen belasteten Umfeld hat TUI solide Jahresergebnisse erzielt

Der Umsatz ist zwar wegen der Pfundschwäche leicht gesunken, der Gewinn hat sich dagegen wegen des Verkaufs der Tochter Hotelbeds verdreifacht. Aber auch ohne den Sonderertrag hat der Konzern etwas mehr verdient. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITA) ist ebenfalls gestiegen, aber nicht wie geplant um 10%, sondern nur um 5% auf 1 Mrd. €. Deutlich höhere Umsätze und Ergebnisse in den Sparten Kreuzfahrten und Hotels & Resorts verhinderten Schlimmeres. Denn die Riu-Hotels liegen im Wesentlichen in Ländern, die als sichere Reiseziele gelten. Auch die Robinson Clubs und Hotels der Marke TUI Blue außerhalb der Türkei und Nordafrikas waren gefragt.

Das lukrative Kreuzfahrt-Geschäft wird weiter ausgebaut

Bis 2019 wird die Flotte um drei Schiffe ergänzt. Zudem wird TUI in den Bau neuer Hotels investieren. Beim Umsatz ist in diesem Jahr ein währungsbereinigtes Wachstum von 3% geplant. Das Ziel ist realistisch. Die Winterbuchungen liegen 5% über Vorjahr, und auch der Sommerurlaub wird bereits gebucht. Das bereinigte EBITA soll im laufenden und den beiden Folgejahren jeweils um mindestens 10% steigen. Darüber hinaus kann TUI in diesem Jahr mit einem Sonderertrag aus dem Verkauf des Spezialreisen-Anbieters Travelopia rechnen. Ergebnisse, Ausblick und nicht zuletzt die kräftige Dividendenerhöhung sind bei den Anlegern gut angekommen. Trotz der Risiken wie Terroranschläge und instabile politische Verhältnisse in vielen Reiseländern überwiegen die Chancen.

Unternehmensporträt

TUI ist seit dem Zusammenschluss mit der britischen TUI Travel der weltgrößte Reisekonzern. Mit seinen 622 Tochtergesellschaften ist TUI im klassischen Reiseveranstalter-Geschäft tätig, betreibt mehrere Hotelketten sowie die Robinson-Clubs. Zudem unterhält der Konzern eine Flotte von Kreuzfahrtschiffen.

Ein Gastbeitrag von Jens Gravenkötter.

