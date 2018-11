Mainz (ots) -Im Rahmen der Duisburger Filmwoche sind am Samstag, 10. November2018, zwei Dokumentarfilme, die in Koproduktion mit der ZDF-RedaktionDas kleine Fernsehspiel entstanden sind, geehrt worden.Andreas Goldstein erhielt den Förderpreis der Stadt Duisburg fürseinen Dokumentarfilm "Der Funktionär". In der Jury-Begründung heißtes: "Dem Vater nachspüren, die Vergangenheit verstehen, sich in eineZeit und ein Denken einfühlen: Diese drei Bewegungen setzen eineSuche in Gang, die das Zueinander von Filmemacher und Vater zu etwasGrößerem macht. Insistierend und ruhig, sezierend und zugleichbetroffen - in dieser Mischung aus Dringlichkeit und Vorsicht verwebtAndreas Goldstein die Systeme und Funktionsweisen des Staates und derMedien mit dem System Familie, ohne dies je in zu einfachen Analogienaufgehen zu lassen.""Der Funktionär" ist ein dokumentarisches Essay über denehemaligen Widerstandskämpfer, Verlagsleiter, DDR-Kulturminister undStaatssekretär Klaus Gysi aus der Perspektive seines Sohnes AndreasGoldstein. In einer Kombination von offiziellen und privatenArchivmaterialien, aktuellen Bildern historischer Orte sowie einemsubjektiven Kommentartext entstehen Fragen nach Idealismus undOpportunismus und ein Blick auf die DDR, der sich frei macht vonvermeintlich historischen Gewissheiten."Der Funktionär" ist eine Produktion von Oktoberfilm goldstein &binninger in Koproduktion und Ma.ja.de Filmproduktion und ZDF/Daskleine Fernsehspiel, gefördert von Filmbüro Mecklenburg-Vorpommernund Kulturstiftung Sachsen, unterstützt von der DEFA-Stiftung und demGerd-Ruge-Stipendium. Die ZDF-Redaktion hat Burkhard Althoff.Der "Carte Blanche"-Nachwuchspreis des Landes NRW ging anFilmemacherin Marie Wilke für ihren Film "AGGREGAT". Die Jury sagt:"Von 'Haltung' reden zumeist die Leute, die keine haben. Das Wortfunktioniert als Gratislob, das überall draufgepappt werden kann,weil es nie begründet werden muss. Was Haltung fürs Filmemachenbedeutet, zeigt dieser Film: Er versucht sich an einerDeutschland-Beschreibung unserer aufgekratzten Gegenwart, und er hatsich Gedanken gemacht, wie das zu bewerkstelligen ist.""AGGREGAT" wurde in den Jahren 2016 und 2017 - in einer Zeit desUmbruchs - gedreht: Flüchtlingskrise und Rechtspopulismus stellen dasdemokratische System auf die Probe. Der Film setzt sich zusammen ausBeobachtungen in Redaktionen, auf öffentlichen Plätzen und imdeutschen Bundestag. Er ist eine Sammlung aus Bildern, Eindrücken undBruchstücken der politischen und medialen Gegenwart der deutschenDemokratie. Drehorte waren die Redaktionen der Bild-Zeitung und dertaz, das ARD-Hauptstadtstudio und der MDR, Konferenzräume imBundestag, Marktplätze in Dresden und Gaststätten in Sachsen."AGGREGAT" ist eine Produktion der Kundschafter Filmproduktion inKoproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel, gefördert von derFilmstiftung NRW, der MDM, der Nordmedia sowie dem DFFF.Verantwortliche ZDF-Redakteure sind Lucas Schmidt, Lucia Haslauer undJörg Schneider.Die Sendetermine beider Produktionen im ZDF stehen noch nichtfest.http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDF_DKFhttp://facebook.com/DaskleineFernsehspielAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/DaskleineFernsehspielPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell