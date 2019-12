Zwei Präsidentschaften sind eine zu viel / Nach seiner Wahl zum Präsidenten des VfB Stuttgart tritt Claus Vogt als Präsident und 1. Vorsitzender des FC PlayFair! zurück

Berlin (ots) - Der "FC PlayFair! Verein für Integrität im Profifußball e.V."muss ab sofort ohne seinen 1. Vorsitzenden und Gründer Claus Vogt auskommen.Vogt wurde vorgestern zum Präsidenten des VfB Stuttgart gewählt und tratdaraufhin mit sofortiger Wirkung als 1. Vorsitzender des FC PlayFair! zurück.Vogt kommentiert: "Leider sind die beiden Ämter nicht nur zeitlich sondern auchinhaltlich unvereinbar. Der FC PlayFair! arbeitet streng übervereinlich, und alsVfB-Präsident ist es meine oberste Pflicht, dem Verein VfB Stuttgart und seinenMitgliedern zu dienen. Zum Glück weiß ich den FC PlayFair! in guten Händen."Der Verein für Integrität im Profifußball e. V. wird jetzt übergangsweise vonden beiden verbliebenen Vorständen Jörn Kleinschmidt und Marcel Schöll(Schatzmeister) geführt. Auf der kommenden Mitgliederversammlung im Frühjahr2020 wird dann ein neuer 1. Vorsitzender gewählt.Die Vorstände Jörn Kleinschmidt, Marcel Schöll und Beisitzer Marcel Proßgratulieren Claus Vogt zu seiner Präsidentschaft beim VfB Stuttgart und sindsehr stolz darauf, dass der FC PlayFair!-Gründer sich an die Spitze seinesHerzensclubs setzen konnte. Alle drei gehen davon aus, dass Claus dem FCPlayFair! in einer beratenden Funktion als Beirat weiterhin erhalten bleibt.Über den FCPlayFair!Der "FC PlayFair! Verein für Integrität im Profifußball e.V." wurde im Januar2017 von Familienunternehmer Claus Vogt gegründet, um angesichts der immerweiter zunehmenden Kommerzialisierung im Profifußball in Deutschland undanderswo die dringendsten Probleme zu identifizieren und mögliche Lösungsansätzeaufzuzeigen. Die Mitglieder des FC PlayFair! lieben den Fußball und sindAnhänger der unterschiedlichsten Clubs. Sie sitzen in der Loge und stehen in derKurve. Der FC PlayFair! arbeitet streng übervereinlich.Weitere Informationen unter www.fcplayfair.org.Pressekontakt:FC PlayFair!Marcel ProßOtto-Lilienthal-Straße 2471034 Böblingen+49 (0)70312029014marcel.pross@fcplayfair.orghttps://www.fcplayfair.orgOriginal-Content von: FC PlayFair!, übermittelt durch news aktuell