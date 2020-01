Zwei Päpste, ein Problem / Von Julius-Müller Meiningen

Regensburg (ots) - Die katholische Kirche steckt nicht nur in einerGlaubwürdigkeitskrise. Seit langem hat vor allem das Verhalten zahlreicherKleriker im Missbrauchsskandal das Vertrauen vieler Menschen geschwächt. DieEffekte dieser Krise sind in tausenden Kirchenaustritten zu bemessen. Nun kommteine weitere, innere Krise hinzu. Eine Reihe derjenigen Kleriker, denen nacheigener Darstellung an der Wahrung des Kerns der katholischen Kirche gelegenist, tragen nun zur Schwächung desselben bei. Die Rede ist vom Papstamt. DieDebatte über den Zölibat, in die sich der emeritierte Papst Benedikt XVI.eingeschaltet hat, ist der Beleg dafür. In den vergangenen Tagen erschien inFrankreich ein Buch mit dem Titel "Aus der Tiefe unseres Herzens". AlsCo-Autoren firmierten der Chef der Gottesdienstkongregation im Vatikan, RobertKardinal Sarah, Wortführer der Traditionalisten und Benedikt XVI. Das Buch, dasim Februar auch auf Deutsch erscheinen soll, ist eine Kampfansage an alleBemühungen, den Pflichtzölibat, also das Gebot der Ehelosigkeit für katholischePriester, zu lockern. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung ist nicht willkürlich.Papst Franziskus hat mit der Einberufung der Amazonien-Synode im Oktober dieDiskussion über die Lockerung des Pflichtzölibats eröffnet. In einigen Wochenwill er seine eigenen Schlussfolgerungen veröffentlichen. Das von Ratzinger undSarah veröffentlichte Buch ist der Versuch, den Spielraum für Veränderungen soweit wie möglich einzuengen. Das Wort von Benedikt XVI. hat auch nach seinemRücktritt im Jahr 2013 großes Gewicht in der katholischen Kirche. Unter diesemGesichtspunkt ist auch der Versuch der Schadensbegrenzung von Erzbischof GeorgGänswein nichts als Kosmetik. Im Kern bleibt die Tatsache, dass der emeritierteAmtsinhaber beim brisantesten Thema in der katholischen Kirche mitredet. Trotzseines Versprechens beim Rücktritt, fortan "verborgen vor der Welt" zu leben,mischt sich Benedikt XVI. immer wieder ein. Anlässlich der Familiensynodeveröffentlichte er eine Stellungnahme gegen die Zulassung wiederverheirateterGeschiedener zur Kommunion; er äußerte sich 2018 zum Verhältnis von Christen-und Judentum; nach dem Antimissbrauchsgipfel im vergangenen Frühjahr verfassteder emeritierte Papst auch hierzu seine Meinung; nun folgte derZölibats-Aufsatz. Benedikt XVI. ist trotz schwerer körperlicher Gebrechengeistig noch äußerst wach. Es ist nicht glaubwürdig, die fortdauerndeÜberschreitung seines Schweigegelübdes der Manipulation durch sein Umfeld, alsoGänswein, anzulasten. Benedikt XVI. will sich äußern, er handelt vermutlich imguten Glauben, seiner Kirche und ihren angeblich ewigen Wahrheiten einenGefallen zu tun. Das Gegenteil ist der Fall. Unter den Religionen hat diekatholische Kirche mit dem Papst, dem Nachfolger Petri, einAlleinstellungsmerkmal. Die Führung der Weltkirche, die dem Papst zusammen mitden Bischöfen, den Nachfolgern der Apostel obliegt, ist die Aufgabe dieses einenMannes, mit allen seinen Schwächen. Der Vatikan und mit ihm die Kirche, sindeines der letzten Beispiele absolutistischen Herrschens. Das macht die Kircheantiquiert, aber dennoch in gewisser Weise effektiv und faszinierend. Währendandere Kirchen auf Streitigkeiten mit der Gründung neuer Glaubensgemeinschaftenreagieren, garantiert der Papst die Einheit im Katholizismus. Die Welt hört demPapst zu, auch wenn sie ihn nicht immer ernst nimmt. Die Voraussetzung dafür istdie Einzigartigkeit dieser Figur. Seit März 2013 existieren zwei Päpste, ein mitallen Vollmachten ausgestatteter Amtsinhaber und ein emeritierter. Diese gewagteKonstellation konnte gut gehen, solange der Emeritus tatsächlich geschwiegenhatte. Entgegen dieser Ankündigung äußert sich Benedikt XVI. kalkuliert zu jedergroßen kirchlichen Streitfrage. Wenn er damit nicht immer noch Einfluss auf denKurs der katholischen Kirche nehmen wollte, würde er schweigen. Er tut es nicht,beansprucht also Mitspracherecht. Die Folgen sind fatal, für die Kirche und dasAmt des Papstes. Von Kasperltheater bis Kirchenspaltung ist alles drin.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/62544/4498560OTS: Mittelbayerische ZeitungOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell