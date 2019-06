Köln (ots) - Bei Axel und Micha geht Liebe durch den Wagen: Am 23.Juni, um 16.00 Uhr, im Anschluss an das ADAC Total 24h-Rennen,schrauben die zwei ostdeutschen Autonarren Axel Zörner (50) undMichael Sroka (51) sich bei NITRO durchs Programm. Der Männersenderbegleitet die sympathischen Ost-Mechaniker in der zehnteiligen,eigenproduzierten Doku-Serie "Axel & Micha - Die Zwei vomSchrauberhof". Ab dem 30. Juni 2019 wird das Docutainment-Formatimmer sonntags, ab 13.10 Uhr, in einer Doppelfolge ausgestrahlt.Axel und Micha haben sich in Etgersleben bei Magdeburg einenSchrauber-Spielplatz der speziellen Art geschaffen. Bei diesen zweiOssis gibt es keine Schrottkarren! In Latzhose und mitölverschmierten Händen wird so manch altes Vehikel wieder fahrtüchtiggemacht und auf Hochglanz poliert - getreu dem Motto: Oldie butGoldie! Auf ihrem Schrauberhof gehen die tüchtigen Schrauber mit vielPragmatismus und Fingerspitzengefühl, kernigen Sprüchen und einerordentlichen Portion Schmierfett zu Werke. Sie brennen für ihreLeidenschaft: alte Autos - egal, ob nun ein Trabi, rumänischer Daciaoder ein DDR-LKW! Dabei beglücken die beiden Freunde nicht nur sichselbst, sondern helfen auch ihren autoliebenden Schrauberhof-Kundenmit deren motorisierten Raritäten. Und wenn die zwei Anpacker nichtin der Werkstatt zu Gange sind, dann besuchen sie nur zu gernbundesweite Oldtimer-Treffen, fahren ihre "Auto-Schätzchen" aus, sindauf schlammigen Offroad-Strecken unterwegs oder fahnden nachpassenden und raren Ersatzteilen.Eine exklusive Preview der ersten drei "Axel & Micha"-Folgenfinden Sie >hier(https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/videos/nitro/index.html)und den offiziellen Trailer zum Einbinden >hier(https://youtu.be/rYja6ZKuIWQ).Twitter: #AxelundMichaPressekontakt:Ernst RudolfRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: +49 221 456-74310ernst.rudolf@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: NITRO, übermittelt durch news aktuell